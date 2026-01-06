Reprodução/ Instagram @arealspiller Leticia Spiller de biquíni

Leticia Spiller, de 52 anos, conseguiu alguns dias de descanso das gravações de "Coração Acelerado", substituta de "Dona de Mim" na grade da Rede Globo.

Na ocasião, ela aproveitou para se refrescar enquanto tomava banho de mar. Além disso, aproveitou para navegar em uma canora. "Boa semana ainda na vibe dessas miniférias, mara", escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Energia maravilhosa", avaliou uma internauta. "Linda demais", destacou uma segunda. "Impecável. Aproveita muito, Le", pontuou uma terceira. "Não esquece de passar protetor, diva", aconselhou ainda uma quarta.

Novo trabalho

Após sete anos longe das novelas, Leticia Spiller retornará ao formato na próxima segunda-feira (12), quando "Coração Acelerado" substitui "Dona de Mim" na faixa das sete da Rede Globo.

A atriz começou a se preparar para Janete, personagem que assumirá na trama sertaneja, em setembro de 2025. Foi nesta época que iniciou aulas de canto, já que precisará cantar em vários capítulos da obra.

Acompanhada de uma profissional, que tocava teclado, Leticia entoava versos da canção: "Goiás é mais". Lançada em 1995, a música ganhou destaque sendo interpretada pela dupla sertaneja Bruno & Marrone.

"Deus me deu a chance de andar pelo mundo/ De voar bem alto, mergulhar bem fundo/ Já domei leão, já brinquei na neve/ China e Japão, eu disse: Até breve", canta em uma parte do vídeo.

"Esse é meu país, sem comparação/ Já tem o formato do coração/ Todo canto é lindo, pra mim, tanto faz/ Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás", prossegue em outro momento da aula.

Em "Coração Acelerado", as protagonistas são Gabz e Isadora Cruz, que interpretam, respectivamente, Eduarda e Agrado. O elenco também inclui Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Marcos Caruso, Daniel de Oliveira, Thomás Aquino, Luiz Henrique Nogueira e Leandra Leal.