Reprodução/Instagram/@joao.lucas/X João Lucas reage a polêmica

O marido de Sasha Meneghel, o cantor João Lucas, usou as redes sociais na noite do último domingo (4) para desabafar sobre uma polêmica envolvendo uma influenciadora que criticou a amizade da filha de Xuxa com Bruna Marquezine. A criadora de conteúdo também chamou o cantor de "arroz" e tentou se defender diante da repercussão negativa.

"Amizade que me irrita: Bruna Marquezine com a Sasha. Se engulam! Se comam! Ficam 'Bibi', 'Bubu'. Trinta anos chamando a amiga de 'Bubu'?! Ah, vai ver se eu estou na esquina, bando de gente besta", disse a influenciadora Isabella Rabello em um perfil privado nas redes sociais.

O marido dela ainda reforçou as críticas, citando João Lucas: "E ainda está com aquele marido dela lá, que é um outra alface!", disse Rabello. Em seguida, completou: "É o famoso arroz: só acompanha. Sem gosto, sem nada".





"Sabe essas amigas que se abraçam muito, se beijam muito? Tenho um pouco de preguiça. Já me irritaram também!", afirmou a influenciadora em um vídeo que foi compartilhado por João Lucas nos Stories do Instagram.

Logo depois, o cantor rebateu as declarações. "Se em janeiro a pessoa já está assim, imagina o restante do ano?", questionou. "Imagina a energia de merda que é a cabeça de uma pessoa assim? Surreal", completou.

João Lucas disse que está acostumado com críticas, mas fez uma observação. "Estou extremamente acostumado com comentários na internet e realmente não ligo. O que me impressiona é que, em janeiro, a gente nem chegou à metade do mês, a pessoa já está nessa energia de falar assim de pessoas que ela nem conhece, e que também não a conhecem", disse.

"Eu não a conhecia, fui entrar no perfil e sinto muito. Sei que existem pessoas assim, mas vi que ela trabalha com moda também. Acho muito feio esse tipo de postura. Sou embaixador e trabalho com marcas que vi que ela também trabalha. Enfim, não consigo compreender o que leva alguém a agir e falar dessa forma. É impressionante", continuou.

"Só para encerrar esse assunto: eu nunca trago essas questões para cá e, inclusive, fiz um acordo comigo mesmo de não corresponder, de não gastar minha energia. Prefiro corresponder apenas ao carinho e ao amor que recebo, focar no nosso trabalho e na nossa vida, que já exigem muito da gente. Mas esse caso específico envolve uma pessoa que trabalha na internet e tem visibilidade", finalizou.

Influenciadora critica amizade de Bruna Marquezine e Sasha pic.twitter.com/OOeabWNRZT — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 5, 2026



