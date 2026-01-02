Reprodução/Internet Latino foi escalado após cancelamento de Zezé Di Camargo no SBT

Convocado às pressas para substituir Zezé Di Camargo depois da polêmica envolvendo a família Abravanel, Latino teve uma performance decepcionante de ibope no SBT: o especial com músicas do cantor espantou uma parcela considerável dos telespectadores da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024).

A atração do SBT entrou no ar na vice-liderança e acabou sendo vencido por um especial do Raça Negra, transmitido pela Record na mesma faixa horária. Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam que o Baile da Latinera não foi além da terceira colocação em sua faixa horária completa, entre 23h03 e 0h35.

Perdeu audiência

O concerto do cantor Latino, que contou com a apresentação de João Silva, marcou 2,5 pontos de média e assegurou a sintonia de 6,5% dos lares da principal metrópole do país. Na comparação com a mesma faixa nas quatro terças anteriores, o especial foi responsável por derrubar os índices do SBT em 20%.