Reprodução/Instagram/@leonardodicaprio/@natalieportman Leonardo Di Caprio e Natalie Portman ficam presos em ilhas

A operação de captura do presidente Nicolás Maduro levou ao fechamento do espaço aéreo ao redor da Venezuela na noite do último sábado (3). Diversos voos comerciais e privados precisaram ser interrompidos, afetando celebridades que retornavam das festas de Ano Novo.

Algumas delas acabaram ficando presas em St. Barts e em ilhas vizinhas. Os voos não puderam decolar nem retornar, e as tentativas de travessia de barco para Saint Martin e Anguila não tiveram sucesso devido a restrições locais.

As viagens foram interrompidas justamente em um período de alta ocupação, quando villas de luxo e hotéis recebiam hóspedes importantes. Natalie Portman permanece retida na região, mesmo tendo diversos compromissos de trabalho previstos para a semana.

Situação no Caribe

Alguns viajantes relataram planos de seguir para outras ilhas, como Anguila, com o objetivo de conseguir embarcar em voos disponíveis. No entanto, transferência de barcos foram barrados ou recusados pelas autoridades locais.





A região registra alta ocupação em propriedades de alto padrão. Hotéis de luxo, como o Belmond Cap Juluca, estão completamente lotados, assim como Saint Martin, que também apresenta grande fluxo de visitantes.

Entre as celebridades afetadas, há relatos de agendas comprometidas. Como alternativas, alguns tentaram fretar voos privados ou buscar outros meios para deixar as ilhas. Até o momento, não há previsão de retorno nem orientações claras para todos os turistas que passaram o período de férias na região.

As autoridades de transporte ressaltam que o controle aéreo segue ativo até a normalização das operações. O cenário político na Venezuela continua sendo o principal fator a impactar o deslocamento dos passageiros.