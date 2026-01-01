Reprodução/TV Globo Odete Roitman foi a grande vilã de 2025

A TV Globo não obteve o êxito de audiência que planejava nas comemorações de seus 60 anos. O remake de Vale Tudo, grande aposta do canal para celebrar sua história, até gerou ampla repercussão, mas muito mais por rusgas nos bastidores e críticas do que pela qualidade da obra. Agora, a emissora tenta recuperar seu prestígio na faixa das 21h apostando em autores consagrados.

O ano de 2025 começou de forma bastante negativa para a Globo, com baixos índices de audiência e críticas desfavoráveis, e terminou com o pior resultado de ibope da história da faixa, registrando média de 21 pontos como em Mania de Você. Já a novela Vale Tudo, que sofreu diversas críticas devido às mudanças em relação à obra original, também foi bastante impactada.

Mesmo contando com uma grande vilã, Odete Roitman(Deborah Bloch), as alterações feitas por Manuela Dias no roteiro e nos personagens acabaram irritando o público, gerando erros narrativos e problemas de bastidores. Alguns atores chegaram a reclamar publicamente de seus papéis, como foi o caso de Taís Araujo.





Ainda assim, mesmo fraca em audiência, Vale Tudo apresentou bom engajamento nas redes sociais e gerou receitas relevantes, impulsionadas pelas diversas ações de merchandising inseridas na trama.

Para conter a crise, a Globo trouxe de volta o autor Aguinaldo Silva, demitido em 2020, mas responsável direta ou indiretamente por alguns dos maiores sucessos da dramaturgia do canal, como Tieta, Vale Tudo, Roque Santeiro, A Indomada, Senhora do Destino e Império.

Atualmente, Silva comanda Três Graças, novela que vem se destacando em repercussão e crítica. A mocinha Gerluce (Sophie Charlotte) e a vilã Arminda (Grazi Massafera) têm chamado a atenção do público e contribuído para uma audiência crescente ao longo da trama.

Walcyr Carrasco também prepara seu retorno à faixa das nove em 2026, com Quem Ama Cuida, que terá a vingança da personagem principal como fio condutor da história e contará com um elenco que inclui Letícia Colin e a participação especial de Antônio Fagundes.

Queda em audiência

Na comparação com A Dona do Pedaço (2019), a Globo perdeu uma parcela significativa de público. Enquanto a trama de Walcyr Carrasco registrou média geral de 36 pontos e chegou a picos de 45, Vale Tudo (2025) obteve apenas 23 pontos de média e alcançou picos de 30 somente em seus últimos capítulos.

Ao comparar as tramas de Maria da Paz (Juliana Paes) e Odete Roitman (Deborah Bloch), a emissora registrou uma queda de cerca de 36% na audiência. Os números alarmaram a Globo, que decidiu escalar novamente Aguinaldo Silva e Walcyr Carrasco como estratégia para tentar reverter a crise no horário nobre.