Reprodução/Instagram/@danilobravo/@cariucha Danilo Bravo fala sobre suposta agressão a Cariúcha

Danilo Bravo, médico acusado de agredir Cariúcha, negou as denúncias feitas pela apresentadora do Fofocalizando e afirmou que, na verdade, foi vítima de violência. Segundo ele, a famosa teria tentado beijá-lo contra a sua vontade. O profissional publicou uma nota de esclarecimento emitida por sua assessoria jurídica.

Danilo declarou que nunca havia precisado vir a público para se defender de acusações, as quais classificou como "graves e falsas". No entanto, disse ter decidido se manifestar diante da repercussão dos vídeos publicados por Cariúcha na madrugada de domingo.

De acordo com Bravo, ele teria sido agredido pela contratada do SBT, que posteriormente usou as redes sociais para retratá-lo como agressor antes que ele tivesse a oportunidade de se defender. O médico enfatizou que foi a vítima da situação.





Conforme seu relato, na madrugada de 4 de janeiro, enquanto ambos estavam em uma casa de shows em Balneário Camboriú, Cariúcha teria tentado beijá-lo. Em seguida, ainda segundo o profissional da saúde, ela teria partido para agressões físicas, arranhando-o e deixando vários hematomas. Danilo afirmou possuir vídeos e fotos que comprovariam as lesões.

Reprodução/Instagram/@danilobravo Danilo Bravo exibe hematomas no braço





O médico disse que, temendo novas agressões, cortou qualquer contato e deixou os pertences da apresentadora na portaria do prédio. Ele negou tê-la expulsado e afirmou que a decisão foi tomada por autoproteção.

Por fim, Danilo ressaltou que já procurou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú, relatando as supostas agressões. Ele também informou que pretende realizar exame de corpo de delito.

Nota na íntegra de Danilo Bravo:

"Nunca imaginei que precisaria vir a público para me defender de acusações tão graves e tão falsas. Mas, diante da repercussão dos vídeos publicados pela apresentadora Cariúcha na madrugada deste domingo, não me resta alternativa senão esclarecer o que realmente aconteceu.

Repudio com todas as minhas forças qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres. É justamente por ter esses valores que me sinto tão ultrajado com essa inversão. Ser falsamente acusado de algo que você repudia é uma das piores coisas que podem acontecer a alguém.

Cariúcha me agrediu e, depois, usou suas redes sociais para me pintar como agressor antes que eu pudesse sequer me defender. Ela apagou os vídeos horas depois, mas o estrago já estava feito. Minha imagem, minha honra e minha reputação profissional foram expostas a milhões de pessoas com base em uma narrativa completamente falsa.

Na madrugada do dia 4 de janeiro, enquanto estávamos em uma casa de shows em Balneário Camboriú, Cariúcha tentou me beijar. Recusei. Diante da minha negativa, passou a me ameaçar, dizendo que iria me expor e me prejudicar de alguma forma. Em seguida, partiu para a agressão física: me arranhou e me deixou com hematomas pelo corpo. Tenho fotos e vídeos que comprovam isso. Não reagi. Não a agredi. Não levantei a mão para ela em nenhum momento.

Ainda hoje, registrei um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú, relatando as agressões que sofri. Amanhã, dia 5 de janeiro, farei exame de corpo de delito no IML. As lesões estão documentadas.

Além disso, já solicitei as imagens das câmeras de vigilância do local onde os fatos ocorreram. Essas imagens comprovarão que não pratiquei qualquer agressão contra Cariúcha e demonstrarão exatamente o que aconteceu naquela noite.

Possuo também vídeos feitos com meu próprio celular, registrados logo após as agressões. Essas imagens falam por si: basta observar o comportamento de cada um no momento da gravação para que qualquer pessoa chegue às suas próprias conclusões sobre quem estava alterado e quem manteve a calma diante da situação.

A verdade será comprovada pela perícia, pelas imagens e pelas provas documentais, não por vídeos emocionais postados de madrugada.

Lamento que alguns veículos de comunicação tenham reproduzido as acusações falsas de Cariúcha sem qualquer apuração prévia, tratando como verdade uma narrativa unilateral publicada de madrugada por uma pessoa em evidente descontrole emocional. Mais grave ainda: algumas reportagens fizeram menção a negócios da minha família, pessoas que sequer estavam presentes e nada têm a ver com esse episódio. Meus familiares não merecem ter suas imagens e seus empreendimentos arrastados para uma situação da qual não fazem parte.

Os veículos que publicaram ou republicarem conteúdo difamatório, sem a devida checagem dos fatos e sem ouvir a outra parte, também serão responsabilizados na forma da lei.

Minha assessoria jurídica já está adotando todas as providências cabíveis. Cariúcha responderá nas esferas cível e criminal pelos crimes de calúnia, difamação e lesão corporal, além de reparar os danos causados à minha imagem. Da mesma forma, os veículos de imprensa e perfis que propagaram as acusações inverídicas, especialmente aqueles que envolveram indevidamente minha família, serão notificados e, se necessário, acionados judicialmente.

Confio na Justiça. Confio que a verdade prevalecerá.

Por fim, agradeço a todos que me conhecem e que, sabendo quem eu sou de verdade, não acreditaram nessa história por um segundo sequer. O apoio de vocês tem sido fundamental", disse.