Reprodução/redes sociais Apresentadora da TV Globo mostra corpão na praia durante as férias

A apresentadora Patrícia Poeta, de 48 anos, está aproveitando os primeiros dias de descanso após o fim das gravações do "Encontro com Patrícia Poeta", e encantou a internet ao compartilhar algumas fotos do seu primeiro dia de férias. A sequência de cliques feita em uma praia paradisíaca em Fernando de Noronha registrou momentos descontraídos, alegria e muita energia positiva, recebendo uma chuva de elogios por parte de seguidores.

A jornalista, que é conhecida por comandar o programa matinal na Globo, e por uma carreira sólida no jornalismo e na televisão brasileira, sempre interage de maneira próxima com seu público, e não foi diferente desta vez. Nas fotos, Patrícia aparece com um visual natural e sereno, em tons de verde, vivendo o clima de descanso à beira-mar e aproveitando o momento longe da rotina agitada da TV.

Nos comentários da publicação no Instagram, fãs elogiaram tanto a beleza quanto a leveza dos cliques. “Linda demais!”, “Que energia boa!”, “Aproveite muito!” e “Você merece esse descanso!” foram algumas das reações carinhosas deixadas pelos internautas.

Play nas férias

A pausa pro descanso acontece em um momento em que Patrícia tem intensificado sua relação com o público digital, inclusive em registros anteriores em que também posou de biquíni e recebeu apreço por seu corpo em forma e estilo de vida saudável.

A vida profissional de Patrícia Poeta também segue ativa: além do Encontro, ela tem sido figura frequente em eventos e programas da Globo, consolidando sua presença na televisão aberta e renovando sua imagem entre diferentes públicos.