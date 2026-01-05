Reprodução/Internet Renato Aragão foi acionado judicialmente pela Prefeitura do Rio

O Município do Rio de Janeiro iniciou uma execução fiscal contra o humorista Renato Aragão. A prefeitura cobra o valor de R$ 548.283,69 referente a débitos de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana). A pendência envolve a mansão do artista, localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. O processo tramita na Justiça desde o dia 23 de dezembro.

A Procuradoria-Geral do Município cita a falta de pagamento de parcelas entre os anos de 2021 e 2023. O valor mensal do imposto varia entre R$ 10 mil e R$ 11 mil e a ação corre na 12ª Vara da Fazenda Pública. As informações foram publicadas primeiramente pela da coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo.

Carreira de Renato Aragão

O imóvel alvo da cobrança possui dimensões que justificam o alto valor do tributo. A residência conta com 3.000 m² de área construída em um terreno de 400.000 m². A propriedade dedispõe de infraestrutura de luxo, com heliponto, quadra de tênis, guarita para controle de acesso e garagem com capacidade para até dez carros.

Antônio Renato Aragão nasceu em Sobral, no Ceará, e formou-se em Direito em 1961. Ele iniciou a carreira artística na TV Ceará na década de 1960, época em que criou o icônico personagem Didi Mocó. O comediante passou por emissoras como a extinta TV Excelsior (1960-1970), a Record e a TV Tupi (1950-1980) antes de alcançar o auge da popularidade nacional.

O artista firmou seu nome na história da televisão brasileira com o grupo Os Trapalhões. O quarteto formado ao lado de Dedé Santana, Mussum (1941-1994) e Zacarias (1934-1990) liderou a audiência na Globo por três décadas a partir de 1974. O sucesso se estendeu ao cinema, com mais de 40 filmes produzidos e recordes históricos de bilheteria.