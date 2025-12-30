Ticiane Pinheiro se despede da Record após 20 anos
Instagram/@ticipinheiro
Ticiane Pinheiro se despede da Record após 20 anos

A manhã desta terça-feira (30) foi marcada por aplausos, emoção e clima de encerramento nos estúdios da Record TV.

No último dia de Ticiane Pinheiro na emissora, colegas e integrantes do Hoje em Dia prepararam uma homenagem para celebrar a trajetória da apresentadora, que encerra um ciclo de duas décadas na casa.

A surpresa aconteceu logo após o fim do programa matinal, atração que Ticiane comandou por anos ao lado de Ana Hickmann e Celso Zucatelli.

Ainda no estúdio, a equipe técnica e os apresentadores se reuniram para aplaudir a comunicadora, que recebeu abraços e se emocionou com o reconhecimento.

Imagens divulgadas pela própria apresentadora nas redes sociais mostraram telões exibindo a mensagem “Obrigado, Tici!”, acompanhada por fotos que relembraram diferentes fases de sua carreira na emissora. 

Em uma das publicações, ela fez questão de agradecer o carinho recebido. “Meu último programa ao vivo no @hojeemdia. Obrigada Família Hoje em Dia por vcs serem tão maravilhosos. Amei a surpresa e homenagem. Vcs moram no meu ♥️ para SEMPRE !!!”, escreveu.

O contrato de Ticiane Pinheiro com a Record TV se encerra oficialmente em dezembro de 2025. A decisão de deixar a emissora ocorre após o marido, César Tralli, assumir o cargo de âncora do Jornal Nacional, na TV Globo, o que motivou uma  mudança familiar.

Com o novo desafio profissional de César, a apresentadora optou por acompanhar o marido na mudança definitiva para o Rio de Janeiro. A filha do casal, Manuella, de 6 anos, também seguirá com os pais.

Rafaella Justus, de 16, filha de Ticiane com Roberto Justus, permanecerá em São Paulo, onde vive com a família paterna. 

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-30/ticiane-pinheiro-se-despede-da-record-apos-20-anos.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes