Luciano Huck

Luciano Huck tinha um programa tranquilo aos sábados à tarde na TV Globo, onde tinha liderança de Ibope sem ninguém que pudesse estar perto dele.

Tinha um público cativo e estava estável em audiência e publicidade.

Tipo do Sérgio Groisman aos sábados à noite, que é líder muito acima de todo mundo.

Eis que Faustão é expulso da TV Globo pelo diretor da época que nem vem ao caso o nome de tão ruim que ele foi.

Primeiro, tentam o jovem Tiago para o lugar de Fausto Silva.

Mas o Tiago acabou pedindo para sair por motivos pessoais.

Então, surge a oportunidade que Luciano Huck acreditava que seria a sua grande chance.

Mas o que se viu foi um Luciano Huck fazendo força para se dar bem no programa e o programa se tornar enfadonho.

Luciano Huck





Mais que enfadonho, era muitas vezes desagradável.

O auge do programa ruim aconteceu semana passada, quando o Ibope de Luciano Huck não deu nem 10, foi 9 e qualquer coisa.

Um Ibope destes demonstra que a dona de casa começou a rejeitar Luciano Huck.

A vidente Bianca Godoy, em suas previsões, disse que Luciano Huck vai sair da TV Globo para se dedicar à política.

Disse mais ainda, que ele vai se separar da Angélica.

E disse que Luciano vai ser avô; isto quer dizer que o jovem filho dele vai fazer filho em alguma moça.

Angelica e Huck posam com Benício, Eva e Joaquim





Luciano Huck já mostrou que tinha interesse na política outras vezes. Vai saber se ele quer ser candidato a governador ou quem sabe até a presidente da República.

A vidente disse que ele não ganha.

Ele pode não ganhar, mas o público vai ter a chance de ter outra pessoa apresentado o domingo e quem sabe o programa, que tem um conteúdo ruim, possa ser um pouco que seja bom.

Quem sabe encontram alguém que saiba conversar com esta dona de casa que fica domingo na frente da tela depois do futebol, esperando o Fantástico.

De passagem, o Fantástico está lamentável, mas isto é para uma outra coluna outro dia.

Vamos ficar hoje com o Luciano Huck.

A vidente disse o que disse e a gente só vai saber se vai ser quando acontecer a coisa.