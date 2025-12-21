Reprodução/SBT Raul Gil e Celso Portiolli

Raul Gil, um ano após ser demitido do SBT, voltou a aparecer no canal no último domingo (21). O apresentador enviou um vídeo para falar sobre a cantora gospel Gabriela Rocha, convidada do Domingo Legal. Celso Portiolli ficou bastante feliz ao ver o ex-colega de emissora. "Estou com saudade", disse o comunicador.

Após a apresentação da artista, ela relembrou como iniciou sua carreira. "Foi em um programa de televisão, é isso?", indagou Portiolli. "Foi no Raul Gil. Eu entrei no Raul… Eu tinha 13 anos", frisou ela.

"Aliás, o Raul Gil lançou tantas pessoas… Estou com saudade do Raul Gil. Quero mandar um beijo carinhoso para ele. Tenho pensado muito no Raul Gil, quero jantar com ele qualquer hora. Vi que ele estava com o Carlos Alberto de Nóbrega. Raul Gil, um beijo carinhoso para você", disse o apresentador.

"O Raul Gil te viu crescer, né? Ele te acompanhou durante toda a sua trajetória. Ele tem muito orgulho de ter feito parte da sua carreira. E é verdade, olha lá", reiterou Celso.

Logo depois, Raul Gil apareceu em um vídeo especial para a atração.

"Alô, Celso Portiolli, grande abraço. Obrigado pela lembrança do Raul Gil. Que saudade! Gostaria de agradecer por você me dar essa chance de falar desse talento que é a Gabriela Rocha", disse o veterano. A cantora ficou bastante emocionada com o recado.





Saída de Raul Gil do SBT

O apresentador foi dispensado da emissora em 2024, após 14 anos no ar. Em meio a reestruturações, a emissora da Anhanguera optou por encerrar o Programa Raul Gil (2010-2024). O último episódio foi exibido em 28 de dezembro de 2024.

Raul chegou a falar sobre aposentadoria no Domingão com Huck. "Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano", disse em março.

No entanto, voltou atrás algum tempo depois. "Eu não. Aposentar só quando eu morrer. Já pensei em me aposentar, mas não dá. Eu nasci, e o palco é a minha vida", afirmou em entrevista ao The Noite.

Raul Gil iniciou sua carreira na televisão em 1960, passando por programas na TV Excelsior (1960-1970), até estrear o Programa Raul Gil em 1973. A atração passou por emissoras como TV Tupi, Rede Manchete, Record, Band e SBT.