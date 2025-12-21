Reprodução/Instagram/@luizomesquita/@matheusmartins Luiz Mesquita x Matheus Martins

A rusga entre Luiz Mesquita e Matheus Martins continua mesmo fora do reality A Fazenda 17. Os dois discutiram durante uma festa com o elenco da atração, e o lutador precisou ser contido para não chegar perto do ator. "No ringue vai ser só eu e você", disse Mesquita.

Tudo ocorreu após um churrasco promovido por Lucas Selfie na noite de sábado (20). Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Matheus mostrando o dedo do meio para o rival.

Em um dos momentos da briga, Mesquita partiu para cima do DJ, mas foi contido por outras pessoas. Martina Sanzi entrou no meio dos dois para impedir que a situação se agravasse.





Em seus Stories do Instagram, o lutador comentou o ocorrido : "Sobre o que rolou agora, não é a primeira vez que tentam me testar antes da luta. Com o Nego do Borel foi assim. Com o Thomaz Costa também. Resultado vocês já sabem. No ringue vai ser só eu e você. Isso só aumenta minha raiva. E é isso que eu levo para o ringue", escreveu.

A influenciadora Rafa Bahls, em suas redes sociais, explicou como começou o imbróglio:

"O povo acha que está na Fazenda ainda. A Fazenda acabou, chega com essa palhaçada. Quem começou foi fulano provocando o Mesquita. Acho que estava lá com a Duda pegando o drink deles, chamando o outro para o fight. Ele esqueceu que estava num churrasco, não numa arena de boxe", comentou.

O atrito entre os dois começou dentro do reality rural, chegando a momentos em que eles ficaram com os rostos colados durante uma das brigas. Dentro da atração, decidiram marcar uma luta para resolver a rivalidade no ringue.

"Esse otário! Ele não vai ganhar", disse o filho de Otávio Mesquita. "Se não rolar, o Brasil vai encher o saco desse moleque até ele aceitar. Ele vai sair como arregão. Eu já falei, está assinado, não tem papo", acrescentou Luiz.

"Mexer com o psicológico dele é muito fácil", debochou o ator. "Você vai ver lá na hora", respondeu o lutador. "Se tem uma coisa que eu não me arrependo é de lutar com alguém, ainda mais com um cara que nem você", rebateu Mesquita. "Vai treinando", finalizou Matheus.



