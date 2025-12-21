Reprodução/Instagram/@dadodolabella Dado Dolabella fala sobre acidente

O ator Dado Dolabella se manifestou no fim da tarde do último sábado (20), em suas redes sociais, sobre o acidente de trânsito ocorrido na madrugada em uma lanchonete na zona sul de São Paulo (SP), no qual foi acusado de deixar o local supostamente embriagado.

De acordo com o ator, o acidente teria sido causado pelo outro veículo, que colidiu com o seu carro. Dolabella afirmou que o condutor do outro automóvel estava “alterado” e que, por receio da reação do motorista, preferiu deixar o local.

"Gente, eu preciso esclarecer sobre o acidente que aconteceu comigo ontem, que estão dizendo que eu fugi e isso não é verdade. Eu tava saindo do drive-thru e não tinha nem acessado a via ainda, quando outro carro veio e bateu no meu carro. O carro que veio tinha um insulfilme tão escuro que não dava para ver nada. Então, provavelmente por causa desse insulfilme, ele não me viu, bateu no meu carro, desceu do carro colocando a culpa em mim, gritando, falando alto", disse.





"Ele continuou alterado, querendo chamar atenção, e eu não sabia qual seria a reação dele", frisou. O ator contou ainda que foi a uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência (BO) e reforçou que o local do acidente possui câmeras de segurança.

No entanto, o relato do motorista do outro automóvel, Jurandir João Pedro de Brito, de 60 anos, é divergente do apresentado por Dolabella. Segundo ele, o acidente aconteceu por volta das 0h40, quando Dolabella teria saído em alta velocidade do drive-thru e atingido a lateral de seu carro. Brito afirmou ainda que o artista aparentava estar embriagado ao sair do veículo.

Quem é Dado Dolabella?

Carlos Eduardo Bouças Dolabella Filho, conhecido como Dado Dolabella, é um cantor e ator brasileiro. É filho dos atores Carlos Eduardo Dolabella e Pepita Rodríguez.

Estreou na televisão como o sedutor Robson, na novela Malhação, da TV Globo. Atuou também na minissérie A Casa das Sete Mulheres e na novela Senhora do Destino. Paralelamente, investiu na carreira musical, lançando os álbuns Dado pra Você e Relax.

Em 2006, trabalhou na novela Cristal, do SBT. Dois anos depois, viveu o bad boy Antônio em Chamas da Vida, da Record. Além disso, foi o vencedor da primeira edição do reality show A Fazenda, em 2009, levando para casa o prêmio de R$ 1 milhão.



