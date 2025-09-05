Reprodução/SBT Raul Gil melhora após internação, mas disputa familiar segue

Aos 87 anos, o apresentador Raul Gil se recupera de uma indisposição que o levou a ser internado em um hospital na Zona Sul de São Paulo. Mas, enquanto a saúde do veterano da TV mostra sinais de melhora, a relação entre seus filhos continua marcada por atritos e trocas públicas de acusações.

A versão de Nanci Gil

A jornalista Nanci Gil afirma que sua divergência não é com o pai, mas com o irmão, Raul Gil Júnior, a quem acusa de transformar a carreira do apresentador em um negócio familiar. Ela também foi alvo de uma notificação extrajudicial enviada pelo irmão para que não comentasse mais sobre a vida da família nas redes sociais.

Em respostas a seguidores, Nanci lamentou a dificuldade em alcançar a reconciliação.

“Já fizemos de tudo para promover a paz, mas por algum motivo, que desconheço, não conseguimos”, escreveu em uma publicação recente.

Para ela, o próprio apresentador deveria agir como mediador: “A hierarquia precisa ser respeitada. Os pais podem e devem promover a união”.

A reação de Raul Gil Júnior

Após a repercussão do vídeo em que a sobrinha Raquel, filha de Nanci, criticou a notificação, Raul Gil Júnior decidiu se manifestar. Segundo ele, a medida foi necessária para conter ataques e versões distorcidas que circulavam nas redes sociais.

“Temos sido alvo de ataques e interpretações injustas. Muitas pessoas ouviram apenas um lado da história e, por respeito ao meu pai e minha mãe, sempre preferi o silêncio”, disse.

O empresário negou que tenha afastado membros da família e criticou a postura da irmã: “É de conhecimento público que minha irmã sempre teve dificuldades de convivência. Isso não aconteceu apenas comigo: houve conflitos recorrentes, posturas inconvenientes e desgastes com diferentes pessoas da equipe. Para proteger o trabalho e o bem-estar de todos, estabeleci limites e optei por manter distância”.

Ele também lamentou os ataques direcionados ao apresentador: “O que mais me entristece é ver meu pai, um homem que dedicou a vida à família e ao público brasileiro, ser alvo de palavras desrespeitosas. Atacar sua honra ultrapassa limites básicos de respeito e dignidade. Não escrevo para alimentar mágoas, e sim para pedir reflexão. Amor e respeito devem falar mais alto do que a discórdia”.

Raul Gil pede retratação

O próprio apresentador também decidiu se pronunciar nas redes sociais. Em vídeo, disse que sempre esteve presente na vida da filha e da neta, inclusive com apoio financeiro em viagens e projetos pessoais.

“Quero que todos saibam que, não importa o que minha filha Nanci e minha neta tenham dito na internet, o meu amor de pai e de avô nunca mudou e nunca vai mudar. Sempre fiz e sempre farei o possível para ver meus filhos felizes, porque ser pai é isso: estar presente e cuidar”, declarou.

A fala repercutiu entre os seguidores. Em uma das mensagens, uma fã comentou no perfil de Nanci: “Ele falou que tudo que elas têm foi ele quem deu”.

A jornalista rebateu: “Não é verdade. Mas se ele se sente bem falando assim, não me incomodo. Sei a verdade e posso provar. Portanto, fico tranquila”.