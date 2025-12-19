Reprodução/Record Adriane Galisteu apresentou A Fazenda





































A Fazenda 17 chegou ao fim na tela da TV Record. O reality show rural, marcado por grandes polêmicas ao longo da temporada, refletiu esse impacto também na audiência. Durante os três meses de confinamento dos peões, o canal chegou a desbancar a TV Globo em diversas ocasiões.

A edição que consagrou Dudu Camargo como grande campeão fez a Record superar a audiência da emissora carioca em seu último dia de exibição. Adriane Galisteu comandou a final, que foi ao ar a partir 22h27 (horário de Brasília).

"A F17 foi líder de audiência da TV em vários momentos. Sem falar na repercussão na imprensa e nas ruas. Tudo isso graças a todos os peões, que brilharam demais, e ao público de casa", disse Adriane Galisteu ao falar sobre o sucesso da atração. A apresentadora encerrou a votação por volta das 22h45.

Reprodução/Record Dudu Camargo e Duda Wendling disputaram a final





De acordo com dados obtidos pela reportagem do iG, a atração marcou a vice-liderança isolada considerando todo o horário de exibição, das 22h27 às 00h00. Nesse período, A Fazenda registrou 7,77 pontos. No mesmo tempo, a Globo foi líder com 9,44 de audiência, enquanto o SBT ficou em terceiro, com 4,26 de média.

Já no intervalo das 23h29 até 00h, a Record superou a Globo e assumiu a liderança, com 8,37 pontos, contra 7,29 da emissora dos Marinhos. O pico da atração apresentada por Adriane Galisteu foi de 8,87 pontos de média.





Sobre A Fazenda 17

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela TV Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada “roça”, em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferente do Big Brother Brasil, em A Fazenda o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.