Instagram Sami Corrêa diz que influencer ganha mais que médicos e se defende

Sami Corrêa, influenciadora e ex-esposa de Pyong Lee, se pronunciou após a repercussão de uma fala feita em um evento filantrópico. No vídeo compartilhado no Instagram, Sami abordou a diferença de remuneração entre influenciadores e profissionais da saúde e educação. A influenciadora afirmou que a fala foi mal interpretada.

Na gravação, Sami explicou que a declaração não teve caráter pessoal. “O que eu falei não é mentira: um influenciador ganha mais que médico, profissionais que salvam vidas que estudam a vida inteira”, afirmou. Segundo ela, o comentário tratava da profissão e não da própria trajetória.

A influenciadora disse que respondeu com pressa durante o evento. “Óbvio que eu falei tava morrendo de pressa para fazer meu filho dormir e sair do evento e tudo mais eu respondi de qualquer jeito”, declarou. Sami afirmou que a forma acelerada contribuiu para a interpretação equivocada.

Sami Corrêa afirmou que muitos criadores evitam temas relevantes. “Eu acredito muito que hoje os influencers não falam do que é importante de verdade, não falam da verdade exatamente pelo medo da interpretação das pessoas”, disse. Ela também criticou a promoção de apostas online. “Influência fica fazendo essas porcarias de casa de aposta estão ganhando milhões, estão ficando milionários”, afirmou.

A influenciadora explicou que nunca participou desse tipo de publicidade. “Eu nunca fiz casa de aposta, mas eu vejo de dentro”, disse. Sami voltou a comparar ganhos financeiros e a desigualdade com outras áreas essenciais.

Ela afirmou que fama e dinheiro não são permanentes. “Podem tirar sua fama, seus números, seu dinheiro, tudo que você tem, mas não podem tirar o conhecimento”, declarou. Na sequência, defendeu maior valorização profissional. “É por isso que eu acho que profissões como saúde, educação e tudo mais deviam ser muito mais valorizadas”, afirmou.

Pesquisa da Forbes expõe cifras do mercado

O debate ocorre em meio a números expressivos do setor. Levantamento da Forbes Brasil aponta que influenciadores no país podem faturar até R$ 180 mil por postagem publicitária. O valor médio por campanha gira em torno de R$ 34 mil, considerando ações em feed e stories.

Segundo o estudo, perfis com até 10 mil seguidores recebem cerca de R$ 7,2 mil por campanha. Influenciadores entre 100 mil e 1 milhão de seguidores chegam a R$ 24 mil. Contas com mais de 10 milhões de seguidores podem ultrapassar R$ 180 mil por publicação.

A pesquisa indica que menos de 1% dos influenciadores no Brasil recebe mais de R$ 100 mil por mês. Cerca de 31% ganham entre R$ 2 mil e R$ 5 mil mensais. Outros 28% ficam na faixa entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.