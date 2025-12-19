Reprodução Record TV Boninho

J. B. Oliveira, popularmente conhecido como Boninho, surpreendeu os espectadores nesta quinta-feira (18), quando aproveitou a final de "A Fazenda 17" para revelar que as inscrições para o "Casa do Patrão" estão abertas.

O programa é o novo reality da Record TV e o primeiro em parceria com o diretor. A previsão de estreia é no segundo trimestre de 2026, próximo do encerramento do "Big Brother Brasil".





Segundo ele, a principal premissa da competição é o "patrão", que decidirá o que pode ou não ser feito em alguns momentos da disputa. "Começa no finalzinho de abril e vai se chamar 'Casa do Patrão'. São três casas", iniciou.

"O patrão vai ficar na melhor casa, o pessoal do trampo em outra, em que vão ter de cozinha. Se quiser cair na piscina, malhar, vão ter de pedir para o patrão", completou o marido de Ana Furtado.

De acordo com o diretor, o programa será transmitido tanto na TV aberta, pela Record, quanto no streaming, no Disney +. "Vai passar diariamente na Record e no Disney+ vão ter as câmeras ligadas 24 horas por dia", garantiu.

Por fim, o ex-contratado da Globo ainda falou do prêmio. Sem detalhar o valor exato, ele disse que a quantia sofrerá alterações, principalmente se houver punições.





"Sobre o prêmio, cada um vai entrar com uma quantia em dinheiro e vai perdendo. É grana de verdade, não tem moeda fictícia. A punição, que eu adoro, vai ser em dinheiro. Mas esse valor também vai poder subir ou descer", antecipou.

Fim dos boatos



Reprodução/TV Record Boninho em A Fazenda





Como "A Fazenda" é considerado o principal concorrente do "BBB", um clima de rivalidade entre Rodrigo Carelli e Boninho. Nos últimos dias, o marido de Ana Furtado afastou as especulações, tirou fotos com o colega de profissão e surpreendeu os espectadores.