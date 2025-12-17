Reprodução/Internet BBB 26 terá estreia antecipada para 9 de janeiro, com programa especial

O BBB 26 começará três dias antes do originalmente previsto: a Globo comunicou para suas afiliadas no início da noite desta quarta-feira (17) que a próxima temporada do reality show mais visto do país entrará no ar na noite de 9 de janeiro, logo depois de Três Graças.

Durante três dias, antes do começo oficial da competição, a emissora transmitirá um programa especial, que terá o título Seleção BBB. A atração, que não fará parte do calendário da temporada habitual do formato, girará em torno do cotidiano dos participantes do grupo Pipoca, que serão escolhidos pelo público.

Big Day

O Seleção BBB, que girará em torno do confinamento dos escolhidos para participar da Casa de Vidro (que pela primeira vez acontecerá simultaneamente nas cinco regiões do país), terminará na noite de domingo, dia 11. Até mesmo o horário será diferente da faixa histórica do reality show: habitualmente exibido depois do Fantástico, o programa irá ao ar depois do Domingão com Huck, na faixa das 20h30, empurrando o jornalístico de Poliana Abritta e Maju Coutinho para mais tarde.

A coluna apurou que ainda não há uma definição se o Big Day, dia em que os participantes eram anunciados na programação da Globo, seguirá existindo na nova configuração do programa. Ele não faz parte do planejamento inicial da programação da emissora para o mês de janeiro.

As únicas ações já confirmadas para o BBB 26 são o Seleção BBB, entre os dias 9 e 11, a estreia do reality em sua versão definitiva, na noite do dia 12, e o retorno da sessão de filmes Cine BBB, que acontecerá no dia 22.

Neste ano, a Casa de Vidro do BBB acontecerá simultaneamente em São Caetano do Sul (na Grande São Paulo), Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Cada um dos confinamentos terá quatro participantes disputando duas vagas para o grupo Pipoca da competição — os dez participantes anônimos doserão, pela primeira vez, escolhidos através de uma votação popular.