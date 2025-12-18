Reprodução/SBT/@anafurtado Ana Furtado assinou com o SBT

Ana Furtado será a nova apresentadora do reality Fábrica de Casamentos, no SBT, em 2026. O programa voltará à grade de programação totalmente reformulado. Trata-se de mais um movimento da emissora na disputa pela vice-liderança com a Record.

O projeto será realizado em parceria com a TV 4.0 Inteligência Criativa, comandada pelo produtor J. B. de Oliveira, o Boninho, e contará com um modelo semelhante ao que vem sendo feito no The Voice Brasil.

O objetivo é modernizar a atração e trazer uma linguagem mais dinâmica a um formato que ficou conhecido por apresentar belas histórias de amor. Antes, o programa era comandado por Chris Flores. A contratação de Ana Furtado reforça o desejo do SBT de apostar em novos nomes com forte identificação com o público familiar. As informações são do colunista Flávio Ricco.





Com uma trajetória marcante na Globo, a apresentadora comandou programas de variedades e atrações diversas, além de ter histórico em formatos idealizados ou supervisionados por Boninho.

Em 2026, o diretor viverá um novo momento na televisão brasileira, atuando em dois canais diferentes, ainda que em períodos distintos.

Antes de assumir o Fábrica de Casamentos no SBT, Boninho estará totalmente dedicado à Record, onde comandará o Casa do Patrão, novo reality do canal. O programa faz parte da estratégia da emissora para renovar seu portfólio de realities.

Após finalizar o trabalho na Record, Boninho retorna ao SBT para liderar a nova fase do Fábrica de Casamentos. Na sequência, o diretor terá outra missão: uma nova temporada do The Voice Brasil, encomendada para o segundo semestre de 2026.

O bom desempenho comercial, aliado à boa audiência, contribui para a permanência da atração na emissora da Anhanguera.

A direção-geral do novo Fábrica de Casamentos ficará por conta de Marcelo Kestenbaum, que coordenará a realização do formato com foco em novas dinâmicas inéditas, além de experiências transformadoras com os participantes.