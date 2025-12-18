Reprodução/Record/Antonio Chahestian Dudu Camargo vence A Fazenda 17

A grande final de A Fazenda 17 ocorreu nesta quinta-feira (18). O reality show da TV Record consagrou Dudu Camargo como o grande campeão da edição. O jornalista disputou o prêmio de R$ 2 milhões com Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano Moraes.

Fabiano Moraes foi o primeiro eliminado e ficou em quarto lugar, com 0,32% da preferência do público. O terceiro lugar e com R$ 100 mil reais ficou com Saory. Duda ficou em segundo lugar com 14,57% ganhando um carro zero km e Dudu Camargo 75,88%, faturando o prêmio máximo.

Trajetória de Dudu Camargo

O ex-apresentador da emissora da Anhanguera alcançou grande popularidade logo no início do programa. Com carisma e descontração, formou alianças estratégicas e se envolveu amorosamente com Saory Cardoso durante a atração. Sua trajetória no reality rural foi marcada por diversas vitórias nas provas do fazendeiro, além de posicionamentos firmes nas discussões coletivas.

Dudu Camargo entrou no programa carregando uma bagagem de polêmicas da televisão, mas conquistou uma torcida forte fora da emissora. Ao assumir o chapéu de fazendeiro em várias ocasiões, conseguiu se manter protegido de eliminações precoces graças às alianças formadas ao longo do jogo.

O romance com Saory gerou muitas controvérsias, incluindo debates sobre momentos de maior intimidade vividos pelos dois na casa. O casal chegou a protagonizar cenas quentes na atração.

Quem é Dudu Camargo?

Nascido na Vila Formosa, em São Paulo, Dudu Camargo iniciou sua carreira aos 12 anos no SBT, atuando na novela Revelação (2008), de Íris Abravanel. Tornou-se conhecido do grande público ao interpretar o personagem "Homem do Saco" no extinto programa Fofocando, atual Fofocalizando.

Na emissora de Silvio Santos (1930-2024), apresentou o telejornal Primeiro Impacto e também integrou a equipe do SBT Notícias.

Após deixar a emissora paulista, passou a trabalhar na TV Meio Norte, no Piauí, onde comandou o programa Bom Dia Meio Norte, até ser convidado para participar do reality show da Record.

Sobre A Fazenda 17

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela TV Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferente do Big Brother Brasil, em A Fazenda o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.



