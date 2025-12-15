Reprodução/TV Record Boninho em A Fazenda

A reta final de A Fazenda ganhou um momento inesperado e histórico para a TV brasileira. José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, fez uma aparição surpresa no reality de confinamento da Record e deixou os peões atônitos com sua presença inusitada.

Conhecido por décadas como o "Big Boss" do Big Brother Brasil, o diretor entrou na atração rural sem qualquer aviso prévio e protagonizou uma das cenas mais comentadas da temporada.

Ao chegar ao local, o profissional tocou o icônico sino e brincou: “Tem gente aí?”, provocando reações imediatas dos confinados.

Na sequência, Boninho manteve o clima bem-humorado e afirmou que havia aparecido para “dar uma bronca”, criando tensão e curiosidade dentro do programa, já que a sede do reality raramente recebe visitas.





Visita especial

Após o susto nos peões de A Fazenda 17, o diretor aproveitou o espaço para anunciar seu novo reality show na Record: A Casa do Patrão. O programa está previsto para estrear em 2026 e marca a primeira criação inédita de Boninho fora da TV Globo, após sua saída da emissora no fim de 2024.

Durante a conversa com os confinados, Boninho deu detalhes do novo projeto, que promete uma dinâmica diferente de tudo o que o público já viu na TV aberta. Segundo o diretor, o reality contará com a figura de um patrão que controlará toda a rotina da casa, e os participantes precisarão pedir autorização para tudo, como:

usar a piscina;

treinar na academia;

aproveitar momentos de lazer;

tomar decisões do dia a dia.

"O patrão é quem manda. Quer relaxar? Precisa pedir. Quer malhar? Também", explicou o ex-Big Boss.

Outro ponto que chamou atenção foi o formato financeiro do programa. Cada participante entrará no jogo com uma quantia em dinheiro, mas, ao ser eliminado, 90% desse valor irá diretamente para o caixa do patrão. A proposta promete misturar estratégia e forte pressão psicológica.

Boninho também destacou que a atração contará apenas com participantes anônimos. O reality terá três casas e ambientes distintos: um espaço confortável, uma casa intermediária e um local onde os participantes precisarão trabalhar intensamente.

"É igual à vida real. Tem quem viva tranquilo e quem precise ralar todos os dias", concluiu o diretor.



