Record TV Dudu Camargo “sai do personagem” em jantar do Top 7 de A Fazenda 17

Dudu Camargo chamou atenção do público na noite de sexta-feira (12) ao se emocionar durante o jantar especial do Top 7 de “A Fazenda 17”. O apresentador reagiu a um vídeo enviado por familiares e amigos e apareceu mais solto e visivelmente abalado. O momento foi descrito por internautas como um Dudu que “saiu do personagem”.

O momento foi exibido durante a edição do programa da Record, que mostrou a última sexta-feira dos participantes antes da reta final. O jantar especial reuniu os sete peões ainda confinados e trouxe mensagens de pessoas próximas.

Durante a exibição do recado, Dudu apareceu com a voz alterada e emocionado. A reação gerou comentários nas redes sociais e impulsionou a torcida do apresentador. Fãs disseram que o episódio revelou um lado pouco visto do peão.

Nos comentários, seguidores defenderam Dudu Camargo. “Incrível, sensacional🙏🙌🤩 Que emoção verdadeira o Dudu mostrou ao ver a família mais do que merecido esse título. Ele lutou, ele resistiu, ele carregou essa Fazenda nas costas. Que Deus abençoe o nosso Titico. Dudu campeão!🏆🏆🙌🙌🙏❤️”, escreveu uma usuária.

Outro comentário destacou a repercussão mesmo em um momento sensível. “Até chorando ele causa incômodo 😂😂😂😂 ele nasceu pra brilhar, nosso Campeão 🏆 🏆 🏆”, afirmou um seguidor. Já outra internauta comentou sobre a trajetória do peão no jogo. “Todas as pessoas têm inveja do Dudu. Essa cara passou por tantas humilhações que foi gigante suportar. Se fosse outro ele ja teria explodido. Controle emocional ferrado.”

Também houve quem rejeitasse a ideia de personagem. “Eu não vejo esse personagem que vocês tanto falam! Eu vejo um menino inteligente e muito querido!”, escreveu uma usuária. Em tom irônico, outro comentário repercutiu a fala que viralizou na web. “O Fabiano: ‘ Saiu da personagem’ 😂😂😂”.

Jantar especial antecede reta final

O jantar do Top 7 marcou a última sexta-feira completa de “A Fazenda 17” antes da aceleração do jogo. Além das homenagens, o encontro relembrou momentos marcantes da edição e criou um clima de despedida entre os participantes que seguem na disputa pelo prêmio.

Apesar da emoção, o jantar também teve momentos de tensão. A edição mostrou reações de ciúmes e incômodos entre alguns peões ao rever cenas e mensagens exibidas na retrospectiva.

“A Fazenda 17” entrou oficialmente no modo turbo após a formação do Top 7. A dinâmica acelera eliminações, provas e votações até a grande final, prevista para a próxima quinta-feira (18).