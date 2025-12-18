Reprodução/ Instagram Zé Felipe e Poliana; Virginia

Poliana Rocha, de 49 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para expor a forma como reage às indiretas envolvendo Zé Felipe, filho dela e do sertanejo Leonardo.

Um internauta questionou a influenciadora, que explicou a maneira que escolheu lidar com isso. "Por que você decide tratar bem mesmo quem manda indireta e joga hate para o seu filho?", indagou.





Ao rebater a pergunta feita, a mãe de Zé Felipe ressaltou que opta por adotar uma atitude segura e ponderada frente às críticas. “Hater se alimenta de reação. Educação, silêncio e firmeza cortam o combustível”, respondeu.

O pronunciamento repercutiu, principalmente porque veio logo após uma polêmica que viralizou nesta semana, quando Virginia dublou um áudio do seriado "Os Donos do Jogo", da Netflix.

Entenda

No vídeo, a ex-mulher de Zé surge dublando um diálogo de Leila, personagem interpretada por Juliana Paes na obra da gigante do streaming.

“Você é a responsável pelas transformações do meu marido?”, inicia. “Não tá outra pessoa?”, questiona outra voz. "Tá irreconhecível. Quer apostar em alguma égua? Ele é viciado”, completa o áudio dublado por Virginia.

O post gerou reações diferentes entre o público. Parte dos usuários interpretou como uma possível alfinetada direcionada a Ana Castela, enquanto outros afirmaram que a dublagem não tinha qualquer ligação com a atual namorada de Zé Felipe.

Relembre

Depois de meses de rumores, em novembro deste ano Ana Castela confirmou que estava vivendo um relacionamento com o cantor sertanejo Zé Felipe. O casal tornou o namoro público cerca de seis meses após o artista ter anunciado o fim de seu casamento com Virginia Fonseca.

Entre namoro e casamento, Zé e Virginia ficaram juntos por cinco anos. Eles tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.



