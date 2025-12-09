Reprodução/Globo/Instagram/@catiafonseca Cátia Fonseca faz desabafo sobre nova vida



Na última segunda-feira (8), Catia Fonseca fez um desabafo nas redes sociais sobre o que viveu no palco do Domingão no último fim de semana e refletiu sobre as experiências que marcou 2025. A apresentadora contou que havia pedido a Deus para encarar novos desafios e que não queria uma vida morna.

"Se alguém me dissesse, há um ano ou seis meses, que eu estaria aqui, eu diria: 'Louco, não vou mesmo, sempre fui péssima dançando'. Mas eu já estava há um ano e meio, mais ou menos, buscando desafios para a minha vida profissional e pessoal, mais do que nunca", disse.

Em conversa com Luciano Huck, a apresentadora lembrou o momento em que pediu demissão da emissora do Morumbi.





"Eu tenho 56 anos. Quando resolvi sair da Band, foi um momento de: ‘Por que não agora? Por que a gente tem sempre que esperar? Está tranquilo, está gostoso e a gente fica quieto’. Falei: 'Isso não serve mais para mim. Eu tenho que me desafiar e tenho que ser feliz'", afirmou.

Seis meses antes, a veterana havia viajado para Roma, na Itália, e abriu o coração para Deus e Nossa Senhora de Nazaré, afirmando que desejava viver uma nova fase. Em julho deste ano, foi convidada para o Dança dos Famosos, competição que transformou sua vida.

"Nunca imaginei passar por um momento tão único e transformador aos 56 anos… Que experiência maravilhosa que me permiti viver! Fico muito feliz de ter encerrado este ciclo no Dança dos Famosos de maneira tão linda e especial. Vocês se tornaram minha família", escreveu.

Ela ainda fez questão de agradecer pela oportunidade:

"Minha eterna gratidão ao @lucianohuck, @tvglobo e @domingao por toda essa experiência maravilhosa que foi o Dança dos Famosos 2025", finalizou.

Sobre Catia Fonseca

Começou sua trajetória na Rede Mulher, em 1994, onde passou a comandar o Com Sabor. Em 1998, foi convidada pela TV Gazeta, onde assumiu o Pra Você. Em 1999, substituiu Ana Maria Braga na Record, no Note e Anote.

Em 2002, retornou à TV Gazeta e assumiu o Mulheres. Em 2017, anunciou sua saída da emissora da Fundação Cásper Líbero rumo à Band, onde passou a apresentar o Melhor da Tarde. Deixou o canal em junho de 2025, rescindindo o contrato que era válido até 2028.