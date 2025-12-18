Reprodução/Internet HBO Max confirmou segunda temporada de Beleza Fatal

A HBO Max confirmou a renovação de Beleza Fatal para uma segunda temporada. A informação foi divulgada em um teaser com o autor Raphael Montes, que revelou estar de volta à livraria onde teve a ideia original da novela. Segundo ele, os novos capítulos já estão sendo escritos, mas a plataforma ainda não anunciou previsão de estreia nem alterações no elenco.

Criada por Raphael Montes, a novela foi exibida entre janeiro e março com lançamentos semanais de cinco episódios. O formato marcou a estreia dano segmento de novelas originais e conquistou bons resultados de audiência na América Latina. A direção geral é de Maria de Médicis, com supervisão artística de Silvio de Abreu.

História da novela

Na segunda-feira (15), o streaming lançou o Especial Beleza Fatal, um episódio extra de fim de ano que reuniu o elenco na Mansão Argento. Participaram Camila Queiroz, Camila Pitanga, Caio Blat, Giovanna Antonelli e outros nomes da trama. O especial trouxe bastidores e depoimentos sobre o impacto da novela e sua recepção entre o público.

A primeira temporada de Beleza Fatal acompanha a história de Sofia (Camila Queiroz), que busca justiça após ver sua mãe ser presa injustamente por culpa da prima Lola (Camila Pitanga). No caminho, ela é acolhida pela família Paixão e une forças com a matriarca Elvira (Giovanna Antonelli) em uma jornada marcada por dor, segredos e desejo de vingança.