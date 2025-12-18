Reprodução/Instagram/@rafinhabastos/@zezedicamargo Rafinha Bastos alfineta Zezé Di Camargo

Rafinha Bastos ironizou Zezé Di Camargo após o cantor criticar o SBT por receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes no lançamento do SBT News. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o humorista chegou a chamar o artista de "miniatura" e colocou em xeque o discurso conservador adotado por ele.

No vídeo, Rafinha debocha de Zezé ao mencionar o pedido feito pelo cantor para que o SBT deixasse de exibir o especial gravado por ele, sob a alegação de não compactuar com a presença de Lula na emissora. Diante disso, o canal cancelou a transmissão do especial e colocou em seu lugar um episódio inédito de Chaves, para preencher o espaço na programação.

"O cantor miniatura Zezé Di Camargo entrou em treta com o SBT. Indignado porque o SBT recebeu Alexandre de Moraes e o Lula, Zezé disse que não quer que o canal exiba o especial de Natal. Porque o Natal é do Zezé, mas o presente é nosso", ironizou Rafinha Bastos.

"Zezé Di Camargo não aceita qualquer vínculo com o Lula porque é conservador. É defensor da família brasileira. Repito: Zezé Di Camargo, que segundo a imprensa tretou com o irmão, traiu a ex-mulher e brigou com os filhos, é defensor da família brasileira", disse.

Em outro trecho, Bastos classificou como "ingenuidade" acreditar que emissoras de televisão tenham alinhamento ideológico.

"Emissora de televisão tem um partido, sim: chama-se dinheiro. Canal de televisão é concessão do governo federal; eles dependem do governo para existir. Estão cagando para quem manda no país", afirmou o humorista.

Rafinha relembrou ainda episódios históricos para sustentar seu argumento, citando o apoio da Globo à Ditadura Militar (1964-1985) e programas antigos do SBT, como a Semana do Presidente, em que Silvio Santos (1930-2024) elogiava governantes da época. "Exatamente às sete horas da noite o Brasil parava para ver o Silvio Santos babando o ovo do Figueiredo (1918-1999])", provocou.

O humorista também enfatizou que o foco das emissoras é estritamente comercial.

"O negócio da Record é Deus, o da Band é terra, o da RedeTV! eu não faço a menor ideia. O do SBT já foi banco, título de capitalização e hoje sobrevive vendendo perfume", ironizou.

Por fim, Rafinha Bastos mandou um recado direto ao pai de Wanessa Camargo.

"Desculpa, Zezé, você está perdendo seu tempo, meu irmão. Volta a fazer o que você sabe. Volta a cantar", disse, encerrando o vídeo de forma irônica ao citar um trecho de uma música em que o próprio cantor enfrenta dificuldades vocais.

