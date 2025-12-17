Reprodução/Facebook/Christina Chambers Christina Chambers é encontrada morta ao lado do marido

Christina Chambers, repórter de uma emissora local nos Estados Unidos, foi encontrada morta ao lado do marido, Johnny Rimes, na última terça-feira (16). O filho do casal, de três anos, estava no local, mas não sofreu ferimentos.

De acordo com a WRBC, antiga emissora onde Christina trabalhava, a investigação está em fase inicial. As autoridades foram acionadas por volta das 9h. Os corpos de Christina e Johnny apresentavam ferimentos a bala, e os paramédicos constataram os óbitos no local.

"Os paramédicos do Corpo de Bombeiros de Hoover foram até a residência e constataram o óbito de um homem e uma mulher por ferimentos de bala", informou o Departamento de Polícia de Hoover.





A polícia indicou as possíveis circunstâncias do ocorrido:

"Embora a investigação esteja em seus estágios iniciais, tudo indica que as mortes foram resultado de um homicídio seguido de suicídio, e não há ameaça à segurança pública relacionada a este caso", acrescentou a corporação.

Sucesso na televisão

Reprodução/Facebook/Christina Chambers Christina Chambers faleceu na última terça (16)





Christina teve grande destaque em uma emissora esportiva local, onde trabalhou por quase dez anos. Seu marido era analista financeiro.

Antes de trabalhar na WRBC, Christina foi repórter na WAKA, em Montgomery, Alabama. Além disso, iniciou sua carreira como repórter de notícias na WLTZ NBC38, em Columbus, na Geórgia, antes de ingressar na rede esportiva regional Comcast Sports Southeast, em Atlanta.

"Christina era uma integrante valiosa de nossa redação e uma colega querida, cujo carisma, humor e paixão por esportes deixaram uma marca indelével em todos que trabalharam com ela. Era uma jornalista e atleta talentosa que dedicava energia, profissionalismo e cuidado genuíno ao seu trabalho", disse a WRBC.

"Christina ingressou na WBRC em 2015 e rapidamente se tornou peça fundamental na cobertura esportiva da emissora. Participava do programa Sideline todas as sextas-feiras à noite e frequentemente ajudava a apresentar a cobertura da Maratona de Mercedes, inclusive correndo a prova. Após deixar seu cargo fixo em julho de 2021, continuou trabalhando como freelancer para o Sideline da WBRC durante a temporada de futebol americano de 2025", destacou a emissora, ressaltando sua importância na história do canal.