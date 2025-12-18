Reprodução/Internet Laudo pericial confirmou falsificação de assinaturas de Ana Hickmann

A equipe de Ana Hickmann divulgou um comunicado oficial confirmando que laudo pericial comprovou a falsificação de assinaturas atribuídas à apresentadora. A perícia aponta que documentos em contratos com o Banco Safra não correspondem com a grafia da comunicadora da Record, evidenciando que terceiros usaram seu nome sem autorização e reforçando que ela foi vítima de fraude.

Segundo o comunicado, laudos anteriores já haviam identificado irregularidades semelhantes em documentos ligados ao Banco do Brasil e ao Itaú. As análises técnicas afastam qualquer responsabilidade dee sustentam a acusação de que ela foi enganada por pessoas próximas, que utilizaram indevidamente sua assinatura para firmar compromissos bancários.

Relembre o caso

A investigação aponta a ex-assistente pessoal de, Claudia Helena dos Santos, como a principal suspeita pelas falsificações. A linha de apuração ganhou força após o vazamento de um áudio da ex-diretora financeira da empresa, Bruna Petinelli, no qual ela afirma que as assinaturas eram forjadas a mando de Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, sem que ela tivesse conhecimento das ações.

Ana Hickmann acusa o ex-marido de ter forjado 48 assinaturas em seu nome. A defesa dela afirma que Claudia, durante anos como assistente, teria imitado sua assinatura com tanta frequência e naturalidade que chegou a criar uma versão própria da grafia para ser usada em nome da comunicadora.

Os documentos forjados teriam sido utilizados em contratos com os bancos Safra, Itaú e Daycoval. Alexandre Correa negou as acusações no início do processo e declarou que “não haveria como comprovar se as assinaturas foram ou não feitas” pela apresentadora.