Reprodução/Internet Chris Flores falou sobre tensão nos bastidores do Fofocalizando

O clima turbulento dos bastidores do Fofocalizando voltou à tona durante o Melhor da Tarde, da Band. Após a exibição de trechos da entrevista de Lívia Andrade para Leo Dias, a apresentadora Chris Flores resolveu abrir o jogo sobre sua passagem pela atração vespertina do SBT e detalhou a difícil missão que enfrentou nos bastidores.

revelou que, embora não fosse a titular oficial do programa, acabou sendo chamada para assumir o comando em meio a uma das fases mais tensas da história da produção, marcada por conflitos nos bastidores e embates no ar. “Fui colocada numa situação ali que foi uma super saia justa", disse a apresentadora.

Embates de Lívia Andrade e Mara Maravilha



A jornalista entrou no programa em 2019 e deixou o SBT em 2023. "Eu não era apresentadora do programa, fazia participações, estava no Fábrica de Casamentos. Mas a situação estava tão difícil, o clima tão difícil, que acabei sendo jogada nessa fogueira”, contou.

Ao comentar sobre a relação com Lívia Andrade e Mara Maravilha, Chris Flores sinalizou que a rivalidade entre as duas era real e transbordava para fora do vídeo. “Eu ficava puxando daqui, mas me dava bem com as duas, então era difícil para mim também. A gente acompanhava ali, tinha questões de bastidor que eram delicadas”, desabafou.