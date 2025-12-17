Reprodução/Internet Record venceu SBT na disputa de terça-feira (16) à noite

A noite de terça-feira (16) foi marcada por um curioso embate rural entre dois dos principais canais de televisão aberta. De um lado, a Record exibiu um episódio especial de A Fazenda, marcado pelo reencontro dos participantes da temporada da atração. Do outro, o SBT apostou suas fichas em um musical protagonizado por Ana Castela.

A produção da emissora criada por Silvio Santos (1930-2024) ocupou o horário habitualmente preenchido pelo SBT Repórter. A cantora até incrementou os números da rede liderada por Daniela Beyruti, mas não conseguiu desbancar a rival, mesmo disputando até com o Fala Que Eu Te Escuto.

Natal da Boiadeira

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, sinalizam que o especial Natal da Boiadeira cravou 3,7 pontos de média em sua faixa horária completa, das 22h59 à 0h53.

Com pico de 5,3 pontos em seu primeiro minuto de exibição, o programa de Ana Castela ficou atrás da Record, que pontuou 4,9 com A Fazenda, Chicago P.D., Jornal da Record 24h e Fala Que Eu Te Escuto — das quatro atrações, apenas a primeira (e que ocupou a maior parte do confronto) conseguiu vencer o especial do SBT.