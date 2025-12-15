Reprodução/Instagram/@gabispanic/Record Gabi Spanic acusa empresário a subir com dinheiro

A intérprete das gêmeas Paola e Paulina em A Usurpadora (1998), Gabriela Spanic, fez uma acusação contra o ex-empresário André Kostta, alegando que ele não teria repassado os valores referentes a trabalhos realizados no Brasil. De acordo com a atriz, o prejuízo gira em torno de R$ 5 milhões, fator que teria sido decisivo para o fim da parceria profissional.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, a artista falou sobre o rompimento com André Kostta. Eles trabalharam juntos por poucos meses, principalmente durante o período em que o empresário a convenceu a deixar o México e apostar na carreira no Brasil.

"[Ele] me falou de A Fazenda, que eu iria fazer novelas e essas coisas, porque conhecia e sabia dos meus desejos como atriz. Então, eu dei essa oportunidade. Assinamos um contrato. Eu acreditei nele e em seu profissionalismo", afirmou.

Segundo Gabriela, os pagamentos no início eram feitos normalmente, mas a situação teria mudado em pouco tempo. "Quando eu começava a falar de dinheiro, ele ficava de muito mau-humor. Gritava e falava para minha assistente que eu estava mal. E, quando falava de dinheiro, dizia coisas terríveis sobre mim", relatou a atriz.

Ela ressaltou que não recebe os repasses desde 2 de setembro, quando deixou A Fazenda 17, e afirmou ter sido surpreendida ao descobrir os valores pagos pela emissora e por campanhas publicitárias, que teriam sido depositados na conta do empresário.

"Ele recebeu todos os pagamentos de A Fazenda, de publicidades importantes. Sempre dizia: 'Por que você está tão desesperada?'. Ele sempre me colocava em uma situação em que eu era a má pessoa", completou.

De acordo com a atriz, os valores dos trabalhos eram depositados diretamente na conta de André Kostta, pois ela não possuía conta bancária no Brasil. Gabriela afirmou ainda estar bastante preocupada com o filho de 17 anos, que mora nos Estados Unidos e faz uso de medicação controlada. Durante o período em que esteve confinada, o empresário teria ficado responsável por cuidar dessa situação, o que, segundo ela, não ocorreu.

André Kostta, por sua vez, afirmou que uma ex-assessora registrou um boletim de ocorrência contra Gabriela Spanic, alegando ter sido agredida por ela em um hotel de São Paulo. O processo envolvendo as acusações feitas pela atriz tramita em segredo de Justiça.



