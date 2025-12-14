Biel detona Iza e dispara: "É uma coisa que me incomoda"

Biel criticou o afastamento de Iza durante participação no programa Sabadou com Virginia, exibido pelo SBT, na noite do último sábado (13). O cantor afirmou que trabalhou com a artista no início da carreira, levou Iza a programas de TV e se sentiu ignorado após a cantora ganhar projeção nacional.
Durante a entrevista, Biel relembrou a parceria profissional com Iza em 2016 e afirmou que o contato entre os dois acabou após a cantora assinar contrato com uma gravadora e seguir carreira solo.
Segundo Biel, Iza integrou a banda como backing vocal quando ele dava os primeiros passos no mercado musical. “Ela trabalhou comigo como backing vocal. A gente fazia shows juntos e participava de programas”, afirmou o cantor no SBT.
O artista disse que ajudou a abrir portas na televisão. “Depois disso, nunca mais. Não sei nem se ela me segue no Instagram. Simplesmente bateu as asas. Passei por momentos complicados e a pessoa nunca mais mandou mensagem, nem estendeu a mão”, declarou, ao comentar o afastamento após o sucesso da cantora.
Biel afirmou que sempre reconheceu o talento de Iza desde o primeiro contato profissional. “Ela sempre foi muito artista, o potencial era indiscutível”, disse. Segundo ele, o crescimento da carreira da cantora aconteceu de forma acelerada.
O cantor relembrou participações em atrações de grande audiência. “Em poucas semanas, a gente fez Caldeirão do Huck e Encontro com Fátima Bernardes”, afirmou. Logo depois, segundo Biel, Iza passou a seguir um novo caminho profissional.
Ele disse que o contato foi interrompido sem explicações. “Nunca mais. Não teve uma mensagem, não teve nada”, afirmou durante a entrevista.
Biel disse que o afastamento passou a incomodar principalmente pela ausência de contato em momentos difíceis. “Passei por momentos complicados na minha vida e a pessoa nunca mais mandou mensagem, nem estendeu a mão”, declarou.
Apesar do desabafo, o cantor afirmou que não se trata de cobrança. “Longe de mim querer cobrar alguma coisa, mas hoje todo mundo me pergunta e é uma coisa que me incomoda”, disse.
Mesmo com a frustração, Biel afirmou que gostaria de uma reaproximação. “Não existe relação nenhuma, mas, ao mesmo tempo, eu queria que existisse porque faz parte da nossa história”, concluiu.