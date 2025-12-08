Reprodução/Internet SBT registrou 1,7 ponto e teve o pior ibope de sua história

A crise de audiência do SBT atingiu um novo patamar negativo no último sábado (6). Dados consolidados da Grande São Paulo, obtidos com fontes de mercado, revelam que a emissora marcou apenas 1,7 ponto de média nas 24 horas do dia, desempenho que representa o pior resultado da história do canal no atual modelo de aferição.

O índice desbanca o recorde anterior, de 1,9 ponto, registrado em 27 de setembro de 2025. O SBT enfrentou um sábado com desempenho inferior ao de canais religiosos e esportivos. Durante 67 minutos, a emissora empatou tecnicamente com a TV Aparecida. Em outros 18 minutos, chegou a registrar os mesmos números da XSports, canal com alcance e estrutura muito mais limitados.

Grade de programação problemática

No total, apenas quatro atrações do dia alcançaram a vice-liderança, e todas disputaram audiência com faixas locais da Record. O restante da grade foi amplamente derrotado, fazendo com que o SBT passasse o sábado inteiro rivalizando com canais de alcance secundário.