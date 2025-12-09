Reprodução/Instagram/@@fatimabernardes/SBT Fátima Bernardes faz doação com dinheiro que ganhou no Programa Silvio Santos

A apresentadora Fátima Bernardes revelou, na última segunda-feira (8), o que fez com o dinheiro que ganhou no Programa Silvio Santos no último fim de semana. Ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadelha(Rede), a famosa participou do quadro Jogo das 3 Pistas. Juntos, o casal faturou R$ 1.610, valor que foi investido na compra de livros para doação.

"Túlio e eu participamos do quadro 3 Pistas do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel e eu ganhei. Levamos um prêmio em dinheiro, parte minha e parte dele. Resolvemos juntar tudo e comprar livros infantis para doar a uma biblioteca popular", disse.

Em um vídeo gravado em uma livraria, a apresentadora mostrou alguns dos títulos escolhidos e destacou que muitas das obras fizeram parte da infância de seus filhos, hoje com 28 anos, e ainda seguem populares entre as crianças: "Alguns são da época dos meus filhos e ainda fazem sucesso".





"Eu e o Túlio juntos ganhamos R$ 1.610. Missão cumprida, gente. Conseguimos", celebrou Fátima Bernardes após entregar os livros. No total, a apresentadora investiu R$ 1.619 na compra das obras para a Biblioteca Teresa Cristina.

No Programa Silvio Santos, Fátima Bernardes chegou a agradecer o convite junto com seu namorado, Túlio Gadêlha, ao participar do Jogo das 3 Pistas.

"Estamos super felizes, a gente veio comentando que é a primeira vez que participamos ao vivo de um programa de auditório, com todo mundo realmente aqui", disse a jornalista.

Fátima Bernardes no SBT?

A participação de Fátima e Túlio no programa acontece após a colunista Carla Bittencourt afirmar que a ex-comandante do Encontro estaria negociando uma atração no SBT. Patrícia Abravanel, inclusive, seria a ponte entre a jornalista e Daniela Abravanel Beyruti.

Fátima estaria cansada de esperar uma resposta da Globo, que engavetou todos os projetos que ela propôs para a emissora. Desde que comandou o The Voice Brasil, ela só apresentou Assim Como a Gente (2023), no GNT.

A jornalista chegou a gravar dois pilotos para a TV Globo, mas nenhum deles saiu do papel. Apesar de se declarar grata ao canal, que lhe rendeu bons frutos, ela estaria insatisfeita com a indefinição e passou a negociar com emissoras concorrentes.