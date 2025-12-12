Reprodução/Instagram e Ricardo Stuckert/PR Lula no SBT News

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula é esperado hoje nos estúdios do SBT na Anhanguera em São Paulo para a inauguração do SBT News.

A festa deve acontecer para 300 convidados em um dos estúdios da emissora. A data escolhida, 12 de dezembro, foi porque nesta data nasceu Silvio Santos, que hoje completaria 95 anos.

Visita do Lula

A herdeiraque é a presidenta do SBT e também do SBT News , ao lado da irmãe do marido de Patrícia que é Fabio Faria, farão as honras da casa.

Logo que Lula ganhou a eleição em 2022, Patrícia pegou a Daniela e foi pedir a benção ao Lula para demonstrar que elas não tinham compromisso com o presidente anterior.

Passado de Daniela

Reprodução/Instgaram Daniela Abravanel

Fabio Faria, o marido de Patrícia, que no passado foi ministro de Jair Bolsonaro, já pediu perdão a Lula pelo equívoco do passado e parece que foi perdoado.

Para quem não se lembra, a Daniela Beyrute assumiu o comando na teoria da emissora em 2011, na época quem mandava era o Silvio Santos.

Então foi um comando de brincadeirinha porque o pai não permitia que ela fizesse coisa alguma.

Livre como a brisa

Agora livre como a brisa, podendo fazer tudo que deseja, Daniela faz e desfaz a sua programação e mais lembra o pai nisto. Com uma diferença. O pai tinha um talento ímpar em palco, mesmo cometendo muitos erros na programação. A Daniela só comete os erros.

Teatro fechado até quando

A herdeira mais velha de Silvio Santos, a Cintia, que produzia tantas coisas boas no Teatro Imprensa, deve estar triste porque nem o pai deixou ela mexer mais no teatro e nem a irmãzinha dela deixa ela mexer agora.

Deve ter alguma coisa bem estranha nesta lagoa.

O cunhado não vai subir

O cunhado de Daniela Beyruti, que é o Fabio Farias, casado com a Patrícia Abravanel, acreditava que logo seria o vice-presidente do SBT.

Ele se esforçou tanto para criar o SBT News. Mas a Daniela não vai dar a vice presidência para ele.

Divulgação/SBT Patricia Abravanel entrevista o próprio marido, o ministro Fábio Faria, no Vem Pra Cá









Um bando de TVS de notícias

Que eu me lembre de imediato tem a CNN, de um banqueiro que gosta de futebol.



Tem a Record News do Bispo Edir Macedo;

Tem a Jovem Pan da família Tuta;

Tem a CNBC do jornalista Douglas Tavolaro.

Com tanta TV de notícias, para que vai servir o SBT News é uma boa pergunta. Mas não precisa responder, eu apenas queria perguntar.