Reprodução/Internet Nas férias escolares, SBT tira Bom Dia & Cia do ar

O SBT decidiu encerrar mais uma vez a trajetória do Bom dia & Cia. A emissora vai tirar o programa do ar nesta sexta-feira (12), menos de um mês depois da saída de Rinaldi Faria, criador de Patati e Patatá. Desde sua saída, a atração perdeu ainda mais força e passou a registrar baixa audiência, o que fez a direção concluir que não vale a pena insistir na proposta infantil nas manhãs.

A partir de segunda-feira (15), o Primeiro Impacto ganhará mais uma hora de duração. A mudança, que até então era tratada apenas como um rumor, foi oficializada pelo SBT na noite desta quinta-feira (11), através de um comunicado enviado pelo departamento de Jornalismo para as afiliadas da emissora.

No memorando enviado pela emissora, o setor pede para que as parceiras da rede colaborem com mais conteúdos para o programa policial, que seguirá sob o comando de Marcão do Povo.

O fim do Bom dia & Cia, agora cancelado pela emissora pela terceira vez, ainda não representa o término definitivo da relação de Patati e Patatá com o SBT. O canal liderado por Daniela Beyruti ainda avalia a possibilidade de remanejar a dupla de palhaços para outro dos programas infantis da emissora.

O SBT também produz o Sábado Animado, comandado por Silvia Abravanel, e o Domingo Animado, que não conta com um apresentador fixo, sendo feito por um rodízio de profissionais associados ao gênero.

Posicionamento da emissora

"O Primeiro Impacto terá uma hora a mais a partir de segunda-feira. Vai começar 8h30 e depois cola no Alô Você. Estamos com um pedido da direção de mostrar o Brasil no Primeiro Impacto. Precisamos contar com janelas de praças importantes, com bastante conteúdo, todos os dias, e com assuntos quentes. Será necessária uma janela de 20 minutos, entre 8h30 e 10h40, já que os últimos minutos vão ser de conteúdo da Grande São Paulo", declarou o canal.