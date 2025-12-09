Reprodução/Instagram/@rodrigofaro Rodrigo Faro fala sobre futuro na Globo

No último domingo (7), Rodrigo Faro falou sobre os próximos passos de sua carreira na TV Globo. O apresentador contou que seu contrato com a emissora se encerrará em 31 de dezembro e comentou sobre uma proposta que recebeu da empresa.

"Objetivamente, não existe nenhum contrato. O contrato com a TV Globo encerra agora, dia 31, como o de todo mundo. A gente andou conversando, tive algumas propostas para fazer novela, mas realmente novela não é o meu foco. Todo mundo sabe que moro em São Paulo, então fica difícil para mim ir para o Rio de Janeiro", disse ele à repórter Monique Arruda.

Faro também comentou sobre possíveis projetos futuros:

"Vamos ver o que irá acontecer. A gente tem conversado e há alguns projetos, mas concreto, por enquanto, não tem nada", afirmou. Ele demonstrou naturalidade ao falar sobre suas escolhas profissionais e pessoais: "Estou numa fase tranquila, estou de verdade sossegado, querendo focar na minha carreira e na minha família", contou ao Leo Dias.





Sobre sua trajetória na TV Globo, ele acrescentou:

"E assim, o que tiver de ser será, está nas mãos de Deus. Esperar algum projeto que seja legal, como eu falo, que tenha a ver com essa nova fase da minha vida e carreira. E se brilhar os olhos, bom, a gente vai com tudo", disse.

Com a programação da TV Globo praticamente ocupada aos sábados e domingos por Marcos Mion, Luciano Huck e, em breve, Eliana, o apresentador enfrenta um grande desafio para conquistar seu espaço no canal.

Saída da Record

Antes de participar do Dança dos Famosos, Rodrigo Faro foi contratado da TV Record por 16 anos. Na emissora, ele comandou programas como Ídolos, O Melhor do Brasil e Hora do Faro. O apresentador passou mais de 12 anos na disputa por audiência aos domingos.

Segundo Faro, a decisão de encerrar o vínculo foi tomada “em comum acordo”.

"Chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos, em comum acordo (Record e eu), não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão", afirmou.

"Foram anos de aprendizado, desafios e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", acrescentou.

"Agradeço profundamente a toda a minha equipe, que junto comigo construiu essa história de sucesso, aos meus colegas e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação", declarou na época.