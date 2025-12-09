Reprodução/ Instagram @poliana Leonardo

Leonardo, de 62 anos, ganhou alta hospitalar nesta terça-feira (9). O cantor e compositor sertanejo estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em Goiânia.

A internação repentina ocorreu após um quadro de gastroenterite. Por meio das redes sociais, o artista explicou que ficou desidratado. Na instituição hospitalar, passou por hidratação venosa com solução fisiológica e também foi submetido a exames complementares.





“Gastroenterite. Resumindo: uma caganeira brava, né? Desidratei, deu câimbra para caramba, tive que correr para o hospital. Aí eu fiquei internado lá, tomar um soro lá, mas eu tô em casa, beleza?", declarou, tranquilizando os fãs.

Conforme relatou o cantor, embora tenha passado por um susto, ele já está bem e continuará cumprindo sua programação de compromissos artísticos normalmente.

Leonardo também comentou que planeja marcar presença em um leilão beneficente em Campo Grande. A esposa do cantor, Poliana Rocha, ainda agradeceu a equipe de profissionais da saúde que acompanhou o marido durante a internação.

“Ele foi muito bem tratado nesse hospital. Temos o privilégio de estar em um lugar bom, então tenho muitos agradecimentos a Deus por permitir isso. Quero agradecer à segurança, às faxineiras, às meninas da nutrição, às enfermeiras e aos médicos. Ele está bem e já, já estamos indo para casa”, pontuou a mãe de Zé Felipe.

Filhos

Zé Felipe é filho do cantor e de Poliana Rocha. Leonardo tem ainda outros filhos, todos de relações diferentes. São eles: Jéssica, de 31, Pedro Leonardo, de 38, Monyque Isabella, de 34, Matheus Vargas, de 26, e João Guilherme, de 23.



