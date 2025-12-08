Instagram/Reprodução/@hbomaxbrasil HBO Max provoca Globo em vídeo inspirado na vinheta de fim de ano

A HBO Max divulgou um vídeo promocional alfinetando a Globo ao divulgar um vídeo promocional estrelado por Giovanna Antonelli, no qual a atriz interpreta uma releitura bem-humorada da tradicional vinheta “Um Novo Tempo”.

A gravação, divulgada pela plataforma de streaming, recentemente adquirida pela Netflix em uma negociação bilionária, apresenta uma paródia direta de “Um Novo Tempo”, canção que há décadas marca as vinhetas de fim de ano da emissora.

No vídeo, a atuação de Giovanna Antonelli aparece intercalada com cenas de produções da plataforma, reforçando a proposta de promover o catálogo e, ao mesmo tempo, provocar a concorrência.

Logo nos primeiros segundos do vídeo, a atriz surge dizendo "Hoje…", em alusão direta ao conhecido verso "Hoje/ É um novo dia/ De um novo tempo/ Que começou...".

A produção também intercala referências ao catálogo da plataforma e aproveita para cutucar a concorrência ao afirmar: "HBO Max não tem clichê/ É outra história, é pra valer/ E se novela é tudo igual/ Você não viu Beleza Fatal".

O lançamento ocorre em um momento sensível da relação entre as duas empresas. Desde a estreia de Beleza Fatal, novela exclusiva da plataforma e escrita por Raphael Montes, a rivalidade ganhou força.

A fala da personagem Lola, vivida por Camila Pitanga, “a TV aberta está morrendo”, desencadeou discussões sobre formatos e modelos de consumo.

O tema voltou à tona no UpFront 2026, quando o humorista Eduardo Sterblitch ironizou o desempenho da produção ao chamá-la de “aquela novela com a Bebel da 25 de Março”.

Ele também comparou as audiências: “A média de ‘Vale Tudo’ é de 29 milhões de espectadores por capítulo, enquanto aquela ‘beleza’ de novela teve menos de 2 milhões no seu recorde”.