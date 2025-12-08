Reprodução/ Instagram @biabonemer Beatriz Bonemer e Caio Freitas

Beatriz Bonemer, filha dos apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes, compartilhou neste sábado (6) uma sequência de fotos ao lado do namorado, Caio Freitas.





A publicação reúne diversos momentos do casal em um evento. Em alguns, aparecem se abraçando. Já em outros, trocam beijos.





"Mais um juntos", escreveu Beatriz na legenda do post no Instagram, plataforma em que possui mais de 588 mil seguidores.

A mãe, Fátima Bernardes, elogiou o casal: "Muito lindos". Já Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, comentou: "Lindos! Está linda, amiga".

Os registros românticos de Beatriz e Caio também chamaram a atenção dos seguidores. "Que fofuras vocês dois. Deus abençoe este namoro", comentou uma internauta. "Uma graça, amei o vestido da Bia", acrescentou outra. "O Bonner e a Fátima sabem fazer filhos bonitos", concluiu uma terceira.

William Bonnner e Fátima Bernardes são pais de Beatriz, Laura e Vinícius. Os trigêmeos nasceram em outubro de 1997 e em outubro de 2025 completaram 28 anos de idade. O ex-casal de jornalistas se separou em 2016.

Relembre

Reprodução/Instagram/@giuliacosta/@biabonemer Giulia Costa e Bia Bonemer

Nesta semana, Beatriz Bonemer viralizou. Isso porque revisitou um boato polêmico que a acompanhou na mídia durante muito tempo. Trata-se das especulações de que ela e Giulia Costa teriam vivido um relacionamento homoafetivo no passado.

No videocast "NEPOGRAMA", ambas negaram o tema pela primeira vez. "Não é como se tivessem falando que a gente é mau-caráter, que roubamos.. não. Estavam falando que éramos lésbicas e namorávamos, o que era mentira, mas [não era algo ruim]", iniciou Giulia.

"[Nós pensamos:] 'Se a gente vai desmentir, podem achar que a gente ficou muito ofendida'. Então achamos melhor nem entrar no assunto. Até porque a pessoa que estava criando isso -- que não tinha nada para fazer -- queria que a gente falasse sobre. Então, se a gente não falasse, iria morrer. Só que não morreu tão rápido. E aí começou a escalonar de um jeito que as matérias começaram a ficar muito sexuais", acrescentou Beatriz.