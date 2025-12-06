Reprodução/ TV Globo Sergio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor!"

No ar como o protagonista Candinho em "Êta Mundo Melhor!", Sergio Guizé emendaria a atual novela das seis com o próximo folhetim da faixa das nove. Ambos da autoria do escritor Walcyr Carrasco.



Contudo, mesmo convidado, o marido de Bianca Bin desistiu de fazer dois projetos em sequência e desistiu da participação. Ele e o autor já trabalharam juntos em vários títulos, como "Outro Lado do Paraíso", "Êta Mundo Bom!", "Verdades Secretas 2" e "A Dona do Pedaço".





O papel destinado a ele seria um dos principais de "Quem Ama, Cuida", que tem estreia prevista para maio, substituindo "Três Graças" no horário nobre da Rede Globo.

Trata-se de um filho perdido de Artur, personagem oferecido a Antônio Fagundes. Ele reapareceria e formaria um triângulo amoroso com Adriana e Pedro, assumidos por Letícia Colin e Chay Suede.

Outros nomes estão cotados. É o caso de Tony Ramos, Elizabeth Savalla, Jeniffer Nascimento, Isabela Garcia, Agatha Moreira e Tatá Werneck. Isabel Teixeira foi a primeira confirmada; ela vivenciará a vilã Pilar.

"Êta Mundo Melhor!"

Durante participação no "É de Casa", matinal da Globo, Sergio Guizé rasgou elogios para Jeniffer Nascimento. No atual folhetim das seis, eles interpretam o principal par romântico, formado por Candinho e Dita.

"A Jeniffer é um presente, é maravilhoso. Nas primeiras cenas, eu já conheci o trabalho dela, mas me emocionei tanto. Falei: 'Obrigado, senhor, vai ser uma grande parceira'. Jeniffer, te amo, obrigado por tudo", declarou.

Ele ainda comentou sobre os valores de Candinho, que nunca se abala com as dificuldades e tem como lema que "tudo o que acontece de ruim na vida da gente, é para melhorar".

"Me inspira totalmente. O pensamento positivo, o otimismo inabalável, a esperança. Ajuda até a passar por esse período longo de gravação, de quase um ano. E é muito boa a convivência com ele, faz parte de mim", pontuou.

"Mas não sou ele, infelizmente. Eu sinto que ele tem otimismo inabalável, e as coisas me pegam muito. Ele faz uma boa limonada com os limões que a vida dá, eu fico mais sentido. É uma busca, um aprendizado. Tudo que acontece de ruim é para melhorar, depende de como você envelhece a partir daquele acontecimento. O Candinho opta por ver o copo cheio, um grande ensinamento", concluiu.



