Reprodução Instagram Walcyr Carrasco

Walcyr Carrasco, de 73 anos, sequer estreou a sequência de "Êta Mundo Bom", mas já prepara uma sinopse inédita para um novo folhetim na Rede Globo. É o que o próprio autor revelou durante participação no "Conversa com Bial", exibido na madrugada desta quinta-feira (24).



O novelista escreveu apenas os 30 primeiros capítulos de "Êta Mundo Melhor", que será continuada por Mauro Wilson na faixa das seis da Rede Globo. "Agora que estou fazendo uma sinopse, eu vou buscar alguns personagens lá [na IA], e talvez depois eu vou reescrever e fazer outra coisa", antecipou, quando comentava sobre o uso de inteligência artificial na escrita dos roteiros.

A revelação de uma nova história ocorre após a saída de Gloria Perez do time de dramaturgos da Rede Globo. A célebre escritora, responsável por sucessos como "O Clone", "Barriga de Aluguel", "A Força do Querer", "América" e "Salve Jorge", teve um folhetim que abordava o aborto recusado pelo canal.





Walcyr também comentou no programa de Bial sobre a inspiração para as narrativas que escreve. "Eu sou mais chegado em ouvir o cara da banca de jornal, o barbeiro, as pessoas simples que me cercam. O que elas falam, às vezes uma frase, é uma novela inteira. Porque é o que elas sentem do mundo", filosofou.

Ele ainda alegou que a redenção de Félix (Mateus Solano) em "Amor à Vida" foi depois de perceber a aceitação do personagem entre os espectadores. "Quando eu fiz Amor à Vida [2013], o Félix era um personagem vilão com certo humor, e eu senti que as pessoas estavam começando a gostar do Félix. 'Será que ele é tão mal assim?'. E eu falei: vou dar um jeito nesse vilão, e dei", lembrou.