Reprodução/Instagram Rodrigo Santoro vira tenista amador e explica paixão

Rodrigo Santoro tem se mostrado cada vez mais envolvido no mundo do tênis, esporte que descobriu recentemente e pelo qual se apaixonou. O ator falou sobre sua admiração pelo jogo, comparando-o a "tocar piano" pela sua complexidade e exigência de foco absoluto, em uma entrevista para a Folha de S. Paulo .

"Por anos, eu via aquela bolinha indo e voltando e não entendia o fascínio. Até que comecei a jogar e percebi a profundidade do esporte. É uma lição de vida: você erra, parte para a próxima; acerta, faz o mesmo. Não há tempo para deslumbres ou frustrações prolongadas", refletiu Santoro, que tem incluído o tênis em sua rotina de exercícios ao lado de ioga e meditação.





De espectador a torcedor fervoroso

Recentemente, Santoro viveu uma experiência marcante ao assistir pela primeira vez ao Wimbledon, um dos torneios mais tradicionais do mundo. Em suas redes sociais, compartilhou a emoção de estar no All England Club , onde torceu pela jovem brasileira Victoria Barros. "Pela primeira vez em Wimbledon. Emocionante!" , escreveu na ocasião, acompanhando as fotos do evento.

Mas não foi só na grama britânica que o ator demonstrou seu entusiasmo pelo esporte. Durante o Rio Open , ele celebrou a performance de João Fonseca, destacando sua ousadia em quadra. "Fico impressionado com a coragem desses jovens. Eles trazem uma energia nova, e ver o Brasil se destacando no tênis é inspirador" , comentou.





Entre as quadras e as telas

Enquanto se dedica ao tênis como uma nova paixão, Santoro segue com uma carreira cinematográfica movimentada. Recentemente, ele esteve em Berlim para a estreia de "O Último Azul", filme distópico dirigido por Gabriel Mascaro, e já prepara novos projetos, incluindo uma produção internacional.

Além disso, o ator também chamou atenção por sua transformação física radical para viver o vilão Jerônimo na série "Bom Dia, Verônica", onde adotou um rigoroso regime de exercícios e dieta para atingir apenas 8% de gordura corporal.