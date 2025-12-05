Reprodução/Instagram/@suzannafreitas Suzanna Freitas perde peso após

Suzanna Freitas, de 25 anos, filha de Kelly Key e Latino, contou aos seus seguidores no Instagram o tempo que levou para emagrecer 26 quilos. Na última quarta-feira (3), ela detalhou a virada de chave que deu em sua vida.

"Aproximadamente dois anos e meio. Foi quando virou a chave na minha cabeça e eu comecei a treinar de forma mais disciplinada", frisou a jovem.

Suzanna destacou que contou com o uso de medicamentos para emagrecer, mas que isso, sozinho, não adianta.

"Acho que é um conjunto de coisas que a gente faz para ficar com o corpo bacana. Em 2023, foi quando eu cheguei ao auge do meu sobrepeso… Voltei a treinar, comecei a ter mais consciência muscular na academia. O [remédio para emagrecimento] também veio como uma forma de me auxiliar nesse processo, então acho que foi um conjunto de coisas", reforçou.

Desde o ano de 2023, quando chegou a pesar 92 kg, a influencer relatou que estava treinando bastante.

Reprodução/Instagram/@suzannafreitas Suzanna Freitas perdeu 26kg





Além disso, a famosa ainda falou sobre a distorção de imagem.

"Eu continuava comprando roupas no tamanho 40, que era o tamanho que eu sempre usava, mas eu só entrava no manequim 46, que era o manequim que eu estava vestindo na época, porque eu não aceitava isso. E aí eu falava que as formas estavam ficando pequenas, quando, na verdade, eu que realmente estava engordando", disse.

Filha de Latino e Kelly Key

Em 1997, Kelly Key conheceu o cantor Latino durante a seleção de modelos para o videoclipe "Louca", no qual ela participava. Os dois se envolveram e começaram a namorar poucos dias depois. Logo em seguida, passaram a morar juntos, em 1999. Apesar disso, os cantores nunca se casaram oficialmente.

Kelly deu à luz Suzanna, no Rio de Janeiro, em 2000, fruto da relação com o artista. Em junho de 2002, o relacionamento chegou ao fim. A cantora chegou a declarar que a relação foi esfriando com o nascimento da filha.

No entanto, o público nas redes sociais sempre ressalta a grande semelhança de Suzanna com a mãe, Kelly Key. As duas chegaram até a se apresentar juntas durante o Domingão com Huck, em 2024.

"Ela parece mais a @oficialkellykey do que a própria", disse um usuário na época, enfatizando como mãe e filha são iguais.




