Reprodução/ Instagram Isabel Veloso e Lucas Borba são pais de Arthur

Lucas Borbas, marido da influenciadora Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta quinta-feira (4) para comentar a internação da esposa, bem como falar do filho que eles têm juntos: o pequeno Arthur.

O bebê, de 11 meses, completará um aninho de idade na próximo dia 29. A expectativa da família é que a influenciadora já tenha se recuperado e deixado o hospital até lá.





“Mamãe, nosso bebezinho tem crescido e, para minha alegria, tem sua cara”, escreveu Lucas no Instagram. Ele ainda desabafou após uma piora no quadro de Isabel, que fez com que ela fosse internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) outra vez.

Ela está internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. "As notícias não são boas. Nessa madrugada, a Isabel precisou voltar a ser entubada. A mãe dela veio junto e a visitou", começou ele.

"Por conta da pneumonia, provavelmente ela teve esforço respiratório e baixa saturação, e por esses motivos foi intubada”, completou Lucas, que ainda frisou aos internautas que não há previsão de alta.

Choro e orações

Também nas redes sociais, ele aproveitou a ocasião para admitir que não aguentava mais chorar e pediu para que os fãs da esposa se unissem em orações para a recuperação dela.

“É difícil. Já cansei de chorar e de pedir a Deus para que tudo isso passe. Mas está complicado. Do fundo do meu coração, peço orações para que ela saia dessa e tenha uma vida normal. Ela tem um filho para criar, um marido e uma família que a espera”, completou.

Relembre

No dia 24 de outubro, Isabel passou por um transplante de medula óssea. No dia 27 de novembro, ela foi internada na UTI, após uma crise respiratória. No último fim de semana, havia ganhado alta, saindo da UTI e indo para o quarto. Contudo, na quarta-feira (3), teve piora respiratória e retornou à UTI.



