A formação da 11ª roça de "A Fazenda 17"movimentou a noite da última terça-feira (2). A maior confusão ocorreu durante a justificativa de voto de Toninho Tornado, que escolheu Dudu Camargo para a berlinda. O humorista mencionou o episódio antigo envolvendo o jornalista, acusado de ter defecado em um camarim do SBT enquanto trabalhava na emissora.

"Dudu cagado, você sabe que fez isso na Anhanguera e agora quer fazer aqui na Record. Dudu cagado na Anhanguera, agora quer fazer aqui na Barra Funda. Manipulador, falso, não consegue nenhum programa, nenhum jornal em São Paulo e foi parar no Piauí porque você é ruim", disse Toninho Tornado.

"A classe do jornalismo te detesta, eu sei do seu passado, Dudu cagado. Está em Teresina, Piauí. A classe do jornalismo te detesta. Fez merda na Anhanguera", finalizou o peão confinado em A Fazenda.

O caso citado por Toninho refere-se a um episódio ocorrido em 2023, quando Dudu Camargo foi associado a comportamentos considerados "excêntricos" e teria protagonizado uma situação escatológica nos bastidores do SBT. Segundo relatos divulgados à época, o apresentador não teria conseguido chegar ao banheiro a tempo e defecou no chão do camarim, além de limpar o local com uma toalha e escondê-la atrás de um micro-ondas. O episódio nunca foi detalhado oficialmente pela emissora.

Na ocasião, o SBT confirmou apenas a saída do profissional, sem informar os motivos. Desde então, Dudu Camargo passou por emissoras menores e chegou a tentar carreira política. Ele se lançou candidato a vereador na cidade de São Paulo, pelo Republicanos, mas recebeu pouco mais de mil votos para a vaga na Câmara Municipal.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela TV Record desde 2009. Desde o ano de 2021, é apresentado por Adriane Galisteu. No entanto, já passaram pelo comando do programa: Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A atração é dirigida pelo diretor de núcleo Rodrigo Carelli.

O programa traz celebridades, os chamados peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação em massa. Os peões precisam lidar com os animais, incluindo nos cuidados diários.

Além disso, precisam conviver com a opinião pública, onde toda semana enfrentam uma eliminação através da chamada "roça". Sempre vão três participantes por semana, onde um é apenas eliminado. Diferente do BBB, em A Fazenda, o público vota para que o participante fique; o menos aclamado é eliminado.

"DUDU CAGADO"

Toninho parte pra cima do Dudu Camargo, apelando para ódio de colegas e rejeição de emissoras de TV. – Cagou na Anhanguera e veio cagar na Barra Funda! #AFazenda #AFazenda17 #FormaçãoDaRoça pic.twitter.com/QGXYaKrD4I— Luiz Ricardo (@excentricko) December 3, 2025

A edição 17 está se destacando muito bem na audiência. Constantemente, a emissora de Edir Macedo tem conquistado o primeiro lugar na disputa pela preferência do público com o canal da família Marinho. Índices satisfatórios que colocam o programa como um fenômeno de audiência.



