Reprodução/ Instagram Ingra Soares e Zé Vaqueiro

Zé Vaqueiro, de 26 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para se pronunciar sobre o antigo relacionamento com Ingra Soares. O cantor e compositor sertanejo afirmou que a esposa estava sendo atacada.



Além disso, segundo ele, acusações de traição passaram a ser especuladas como motivo para o fim do matrimônio deles, cujo término foi revelado neste domingo (30).

"Pessoal, eu não estou aqui para explicar o que aconteceu, eu estou aqui para defender a mãe dos meus filhos, que está sendo atacada injustamente. Meu rompimento com a Ingra não se deu por conta de traição. Aconteceu por questões do dia a dia, e precisamos ter sabedoria e manter o respeito", começou.

"Eu não gosto de ver as pessoas atacando ela, porque ela não merece. Nossa historia é linda. Como homem e como pai eu peço respeito nesse momento", concluiu Zé.

Relembre

Ingra Soares foi quem anunciou o término do relacionamento com o Zé Vaqueiro, de 26, neste domingo (30). Entre namoro e matrimônio, ficaram juntos por seis anos.

“Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes. Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade”, começou na ocasião.

“Mas entendemos que, neste momento, nossos corações pedem direções distintas. Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada”, acrescentou.

O ex-casal é pai de Daniel e Arthur. Arthur morreu em 2024, com apenas 11 meses de vida, em virtude das complicações da síndrome de Patau. Ingra ainda é mãe de Nicolly, de um antigo romance.



