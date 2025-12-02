Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga se emociona ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, iniciou a atração com um discurso emocionado nesta terça-feira (2). Com os olhos cheios de lágrimas, a veterana demonstrou indignação com o aumento dos casos de feminicídio no país.

"Eu não posso passar em branco sem comentar o que estamos vivendo. Infelizmente, as notícias sobre feminicídios são cada vez mais frequentes e aterrorizantes e, nos últimos dias, parece que a situação piorou", iniciou a famosa.

Durante seu discurso, a comunicadora citou o caso da mulher que foi atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo, além de outra mulher que foi morta em um incêndio provocado pelo ex-companheiro, na Mata Norte de Pernambuco, porque ele não aceitava o fim do relacionamento.





"A gente fica horrorizada de imaginar o que leva um ser humano a fazer isso. Sei que é uma notícia triste, no Dia do Samba, mas a gente não pode ficar quieta, simplesmente olhar e achar que isso é normal. Até quando vamos conviver com notícias desse tipo? Os índices têm aumentado nos últimos anos, mas alguma coisa precisa ser feita. Por enquanto, nos resta orar para que o bom senso prevalecer, para as pessoas caírem em si e pensem um pouco", frisou.

Logo depois, Ana Maria Braga chamou a atriz Fabíula Nascimento para entrar na atração. As duas falaram sobre o tema, e a artista deu maior apoio ao discurso da profissional.

Denuncie

Violência contra a mulher é crime, com pena de prisão prevista em lei. Ao presenciar qualquer cena de agressão contra mulheres, denuncie. Você pode ligar para 190 ou 180, ou procurar uma delegacia comum, ou especializada.

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas ao longo dos anos passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané, ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.