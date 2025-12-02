Reprodução/Internet Globoplay investe em microdramas com capítulos de 2 a 3 minutos

A Globo intensificou seu investimento em novelas verticais com a encomenda de cinco microdramas, produções com capítulos curtos, pensadas para consumo direto em celulares. Na próxima sexta-feira, a emissora lançará Cinderela e O Segredo do Pobre Milionário, protagonizada por Gustavo Mioto e Maya Aniceto, com direção de Marcelo Zambelli e roteiro de Ricardo Hofstetter.

A nova estratégia daprevê episódios de dois a três minutos, organizados em 50 capítulos por história. Hofstetter assina duas produções e Gustavo Reiz outras duas, com uma quinta novela sendo desenvolvida pela produtora Formata. As obras integram a nova frente de dramaturgia curta do Globoplay, voltada ao público conectado e à linguagem de vídeos mobile.

Na trama Cinderela e O Segredo do Pobre Milionário, Gustavo Mioto interpreta Diego, um empresário do agronegócio frustrado por não ter seguido a carreira musical. Após ser assaltado, ele conhece Cindy (Maya Aniceto) em um bar, onde ela ensaia com sua banda. Os dois se apaixonam, mas Diego esconde que é rico e comprometido. A história mistura romance e segredos no formato ágil dos microdramas.

A segunda produção de Hofstetter para o Globoplay já tem título: Quem é o pai do meu bebê?, mas ainda está em fase de pré-produção e não teve elenco confirmado. Além disso, o autor foi convidado por Cadu Rodrigues, ex-executivo da Globo Filmes, para liderar o núcleo de roteiros de um pool de produtoras que pretende criar conteúdos específicos para internet e celular, com uso de inteligência artificial no audiovisual.

Investimento no audiovisual

Paralelamente, aestreou na última semana o microdrama Tudo Por Uma Segunda Chance em suas redes sociais, com Daniel Rangel, Jade Picon e Debora Ozório. A produção teve dez dos 50 capítulos liberados e também será lançada no Globoplay em 12 de dezembro, junto com Cinderela.

Fora da Globo, o mercado de novelas verticais também se expande. Em 2026, será lançada a Tele Tele, plataforma dedicada exclusivamente a microdramas. A primeira produção terá Vitória Strada e Jayme Matarazzo como protagonistas.