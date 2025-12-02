Reprodução/SBT Christina Rocha foge do palco

O clima no Casos de Família, na última segunda-feira (1°), saiu totalmente do controle e viralizou nas redes sociais. A apresentadora Christina Rocha deixou a atração às pressas após um participante avançar contra a companheira ao descobrir ao vivo que ela estava grávida. O homem chegou a arremessar seu sapato contra a plateia, gerando tumulto.

Tudo começou quando Larissa e Silas, juntos há dois anos em um relacionamento aberto e conturbado, foram convidados para contar sua história. Durante o papo, Silas afirmou que sua companheira levava uma "vida dupla", chegando a insinuar que ela se relacionava com homens mais velhos em troca de dinheiro. As acusações assustaram o público, que reagiu de forma agressiva, precisando ser contido pela produção do programa.

Reprodução/SBT Participante sai do controle no Casos de Família





A situação fugiu do controle quando Larissa revelou que estava com a menstruação atrasada e aceitou fazer um teste de gravidez na atração de Christina. Logo após, o resultado foi exibido ao vivo e deu positivo. Silas perdeu o controle e partiu para cima da mulher. A produção o conteve rapidamente, enquanto a apresentadora deixou o palco correndo.





Por fim, Christina Rocha reforçou a idoneidade de sua atração ao ser perguntada se os temas apresentados a chocam. Ela reforça que as pautas do programa são verdadeiras e que a mesma se choca com o que acontece dentro do programa.

"Isso aqui não é armado, é verdade pura. É impossível não se abalar quando a gente vê esse tipo de comportamento. Não é fácil", revelou.

"Às vezes pergunta, isso não mexe com você? Claro que mexe, gente! Quando a gente vê pessoas assim, né! A humanidade como está, a gente fica nervosa, não é fácil não", finalizou a comunicadora.

Sobre o Casos de Família

Casos de Família é um programa de televisão brasileiro produzido e exibido desde 2004. A atração foi originalmente apresentada por Regina Volpato, de 2004 a 2009, e, posteriormente, passou a ser comandada por Christina Rocha, desde 2009.

O programa aborda temas do cotidiano, destacando as emoções dos participantes no palco, da plateia e dos telespectadores que acompanham de casa. Além dos convidados, a plateia participa ativamente, dando opiniões e fazendo perguntas sobre as histórias contadas.

O objetivo é orientar e tentar solucionar os casos apresentados no palco, contando com o conselho da psicóloga Anahy D’Amico.